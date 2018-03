Ortona, primarie 2012. Si presenta Patrizio Marino

ORTONA. Le amministrative si terranno in primavera 2012 ma prima ci si confronterà con le primarie.

Succede ad Ortona dove Sel, Pd, Rifondazione, Verdi e Socialisti hanno dato vita al comitato per le primarie 2011 che sottoporrà alla scelta segli ortonesi (il 13 novembre prossimo), una rosa di candidati. Tra questi il vincitore concorrerà alle elezioni.

Patrizio Marino, appoggiato dal centrosinistra ortonese (Sinistra ecologia e libertà, Verdi e Partito Socialista) il 12 settembre scorso ha già presentato la sua candidatura per le primarie.

Insegnante di scuole medie ad Orsogna, giornalista e attivista sociale, Marino ha già le idee chiare sul suo programma che riassume nell’espressione «strada facendo».

«Uno slogan scelto non a caso», spiega, «voglio che i miei progetti siano un itinerario da compiersi man mano e mai un traguardo pienamente raggiunto. Il cantiere che stiamo mettendo in piedi per costruire una nuova Ortona ferve proprio là dove si snoda il traffico della vita quotidiana, non nelle sale buie, non tra pochi “amici e amici degli amici”, non nei calcoli salottieri, non negli astuti compromessi. Noi preferiamo la strada, perché è lì che incontriamo a viso aperto i nostri concittadini e con loro ci vogliamo confrontare sull’azione politica e amministrativa che andremo compiendo».

E infatti la sua presentazione per la scelta del candidato sindaco avviene in tre luoghi simbolo della situazione ortonese. I cancelli della Samputensili che, secondo Marino, «rappresentano il fallimento delle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi diciotto anni per quanto riguarda le politiche sul lavoro. Mentre si chiudevano aziende importanti e si perdevano troppi posti di lavoro, le amministrazioni comunali rimanevano a guardare ed erano impotenti di fronte a tale scempio sociale ed economico». Il centro di riabilitazione “San Tommaso” di Caldari simbolo della battaglia degli utenti e degli operatori contro la sua chiusura ed il cimitero canadese luogo simbolo della rinascita dopo la tragedia della seconda guerra mondiale. «Così come i nostri genitori e nonni si sono dovuti “rimboccare la maniche” per avviare una difficile ricostruzione», dice, « altrettanto dobbiamo fare tutti noi del centrosinistra con l’ambizione di contribuire a ricostruire un modo nuovo di amministrare la nostra città. Scelte amministrative che siano in primo luogo vissute come servizio alla città, contro la spartizione e il depauperamento del nostro territorio».

E, la prima fase della sua campagna elettorale si snoda in tre obiettivi principali lavoro, sociale e rilancio dell’azione politica al servizio dei cittadini.

«Tante sono le idee che intendo sviluppare intorno a queste tre tematiche», conclude il candidato, «dal turismo all’agricoltura, dallo sviluppo del porto alla realizzazione di una città bella, accogliente e vivibile, dal rilancio e dalla valorizzazione delle contrade fino alla crescita culturale e sociale della nostra comunità. Esprimo il mio parere favorevole all’istituzione del Parco della Costa Teatina, in quanto sicuramente sarà un’occasione di sviluppo per il nostro territorio. Coinvolgeremo per questo anche le numerose risorse “nostrane” che si fanno strada con successo in Italia e all’estero, persone ricche di esperienza, di creatività, di umanità e di passione. Sono tanti i giovani professionisti che possono contribuire alla crescita della nostra città, noi li interpelleremo e chiederemo loro di aiutarci in questa rinascita collettiva».

Tutti i candidati si presenteranno alla città per la prima volta in occasione della festa delle primarie che si terrà in Piazza San Tommaso il 7 e 8 ottobre.

m.b. 13/09/2011 13.24