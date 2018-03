Provincia Chieti, 3,8 mln debiti. Maggioranza: «eredità di Coletti» ma il Pd si difende

CHIETI. Pioggia di accuse sull’ ex presidente della Provincia di Chieti, Tommaso Coletti (Pd) che, secondo i capigruppo di maggioranza, avrebbe provocato un buco di 3,8 mln alle casse provinciali.

Ma il Pd si difende definendo le critiche «l’ennesimo tentativo di affossare Coletti» e accusando gli avversari di «aver sparato sentenze superficiali, prive di approfondimenti».

Secondo il vice capogruppo del Pdl Etelwardo Sigismondi e il presidente della commissione bilancio Federico Fioriti, «il passivo lasciato in eredità dall’amministrazione Coletti riguarderebbe una ingiunzione di pagamento per 2 milioni e 367 mila euro per i lavori effettuati nei palazzetti dello sport di Lanciano, Ortona e Vasto in occasione di Eurobasket 2007, una fattura di Telecom di oltre 700.000 euro per presunti lavori inerenti la realizzazione di reti telefoniche nelle scuole ed un pignoramento per 800.000 euro (in origine 500.000) per un contributo promesso in occasione di Eurobasket 2007».

Ma non finisce qui perché, secondo la maggioranza, nel mirino della Corte dei Conti ci sarebbe proprio il bilancio di previsione 2009, che l’ amministrazione Coletti ha predisposto ed approvato.

«Nel documento contabile», dicono Sigismondi e Fioriti, «le risorse erano a dir poco insufficienti per far fronte alle spese obbligatorie: all’appello mancavano 11,7 milioni di euro. Quel bilancio non prevedeva nulla nemmeno per i rimborsi delle spese sostenute dai Comuni per le elezioni 2009. E’ su questo che la Corte dei Conti oggi chiede chiarimenti. E che fine hanno fatto», si chiedono ancora, «1,5 milioni che secondo Coletti sarebbero entrati dalle vendita di immobili e destinati alla spesa corrente, come sostiene lui? Legga le carte e scoprirà che abbiamo dovuto affrontare spese di carattere straordinario per 1,6 milioni: fra queste, guarda caso, c’è una sentenza per 315.000 euro legata ancora una volta ad Eurobasket 2007. Qualora venisse accertata la fondatezza di tali richieste non ci sarebbe alternativa al dissesto».

Secondo il il capogruppo del Pd, Camillo D’Amico, la raffica di critiche contro Coletti sarebbe «l’ennesimo tentativo di trascinare nel fango l’ex presidente e la credibilità del partito».

«Abbiamo chiesto in commissione vigilanza un approfondimento su fatti, documenti ed audizioni», dice, «di persone coinvolte e direttamente interessate perché protagoniste e loro (la maggioranza), come costume consolidato, hanno elegantemente rifiutato la sollecitazione. Noi vogliamo fare chiarezza su tutto per assumerci la nostra eventuale parte di responsabilità ma sono loro che cocciutamente si sono sempre rifiutati probabilmente per non disturbare qualcuno che, anche grazie alla campagna animata sugli europei di basket, a suo tempo, ottenne un grosso risultato elettorale personale tanto da diventare il vero padrone assoluto del centro-destra nel nostro territorio».

