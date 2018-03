Elezioni Ortona, il centrosinistra organizza le primarie

ORTONA. La coalizione di centro sinistra di Ortona, formata da Sel, Pd, Rifondazione, Verdi e Socialisti ha dato vita al comitato per le Primarie 2011.

Il presidente è Salvatore Nicolai e il comitato è formato da 20 persone. In vista delle elezioni amministrative della primavera 2012, per la prima volta ad Ortona la scelta del candidato sindaco del centrosinistra sarà interamente affidata alla cittadinanza.

La data scelta per chiamare i cittadini alle urne è domenica 13 novembre. Saranno chiamati a votare tutti gli ortonesi, con le novità assolute del voto ai sedicenni e tutti cittadini non italiani in possesso del permesso di soggiorno e residenti nel Comune. Il Comitato inoltre sta predisponendo ben 9 seggi, situati sia nel Centro della Città che nelle contrade (Fontegrande, Caldari, San Donato, San Leonardo, Foro, Riccio e Villagrande).

Gli elettori sottoscriveranno il programma quadro del centrosinistra per le elezioni amministrative del 2012.

Il candidato alle primarie dovrà raccogliere le firme di 100 elettori, che verranno depositate presso la sede del comitato dal 16 al 25 settembre. Il comitato organizzerà iniziative comuni per dare la massima pubblicità alla consultazione del 13 novembre.

I candidati saranno presentati alla città per la prima volta in occasione della festa delle primarie che si terrà in Piazza San Tommaso il 7 e 8 ottobre.



01/09/2011 16.58