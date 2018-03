Chieti: Di Primio ammette le difficoltà del Comune «poche entrate ma stipendi salvi»

CHIETI. «Voci infondate». Così il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha replicato alla notizia secondo cui gli stipendi dei dipendenti comunali sarebbero a rischio.

Non è bastato il congresso nazionale del Pdl a Roma (cui il primo cittadino ha partecipato) a tenerlo lontano dai suoi “doveri” istituzionali.

E così ha rassicurato quanti già presagivano il peggio.

«Non siamo sul lastrico», ha ribadito da Roma il sindaco, «i lavoratori del Comune hanno ricevuto lo stipendio di giugno ed incasseranno regolarmene quelli successivi. E’ vero, non navighiamo in buone acque, come tutte le amministrazioni comunali del resto. Abbiamo ereditato un passivo elevato dalla precedente amministrazione e sono venuti meno anche i trasferimenti da parte dello Stato. Nel mese di giugno non ci sono stati corrisposti 4 milioni di euro ma ci hanno già fatto sapere che verranno reintegrati a luglio».

Un quadro di certo poco rassicurante quello tratteggiato da Di Primio che non perde l’occasione per rimarcare la mancanza di una buona politica delle entrate, conseguenza di scelte sbagliate della passata stagione amministrativa.

«E’ per questo», conclude il sindaco, «che l’assessore alle finanze Roberto Melideo ed il dirigente della ragioneria Franco Rispoli con una circolare hanno chiesto a tutti i settori del Comune di fare attenzione alle entrate. Un atteggiamento più responsabile non può che far bene a tutti».

02/07/2011 11.46