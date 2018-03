Casalincontrada: 80 milioni di lire per l’acquisto di Casa Iezzi. Lavori mai cominciati

CASALINCONTRADA. Il Comune acquista un immobile con fondi pubblici per farci appartamenti ad uso popolare, incassa i soldi e abbandona l’edificio.

E’successo a Casalincontrada dove da oltre dieci anni Casa Iezzi (la struttura acquistata dal Comune nella seconda metà anni 90 con 80 milioni di vecchie lire erogate dalla Regione Abruzzo), starebbe cadendo a pezzi.

All’inizio il Comune voleva acquistare un edificio, demolirlo e poi ricostruirlo per destinarlo ad appartamenti di edilizia popolare. Nulla di strano se non fosse per il fatto che le buone intenzioni si sono perse per strada.

Oltre agli 80 milioni di lire dati dalla Regione con la supervisione amministrativa dell'Ater, pare che il Comune avesse realizzato successivi lavori per la messa in sicurezza per oltre 30 milioni di lire. Ma ad oggi non è stato realizzato nulla.

Casa Iezzi è una struttura degradata e fatiscente che sta incidendo negativamente anche sugli immobili privati adiacenti, il cui valore si è svalutato.

E’ per questo che il gruppo consiliare Casale Futuro pretende spiegazioni a nome di tutti i cittadini che si sentono «presi in giro». Dopo la prima richiesta di chiarimenti, rimasta inascoltata il 18 dicembre scorso in sede di Consiglio Comunale, il capogruppo Sergio Tommaso Montanaro ritorna alla carica.

«Pretendo che venga istituita una commissione in grado di accertare i motivi di questa situazione ed eventuali responsabilità», precisa, «per meglio comprendere come ci si sia potuti trovare nella situazione assolutamente negativa e fortemente penalizzante odierna, per capire come sono stati spesi i soldi pubblici, per dare risposte alla comunità ed ai privati nei giorni scorsi abbiamo inoltrato al responsabile ufficio tecnico comunale la richiesta di chiarimenti ed atti relativi».

La paura che la Regione Abruzzo richieda la restituzione della somma erogata per l’immobile con i danni conseguenti alla mancata demolizione e ricostruzioni, è molto forte.

«Se si realizzasse questa ipotesi», fa sapere Montanaro, «per le casse dissanguate del Comune sarebbe un duro colpo. Ma la delusione più forte sarebbe scoprire che qualcuno ha utilizzato quei soldi che servivano per Casa Iezzi per qualcosa che non ha niente a che vedere col progetto. Oppure che il tutto è accaduto solo per inerzia e incapacità, il tutto fortemente aggravato dal fatto che i soldi c'erano».

Marirosa Barbieri 01/07/2011 11.41