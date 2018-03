Marinucci:«Da Cardarelli mezze verità. Ecco le carte»

SAN GIOVANNI TEATINO. Dopo la pioggia di critiche del’ex sindaco Verino Cardarelli contro la nuova amministrazione comunale, per il sindaco Luciano Marinucci è il momento delle repliche.

Ed è proprio il primo cittadino contestare con dati alla mano ogni critica mossagli dal rivale.

Non sta a sentire «le mezze verità», dice il sindaco che chiarisce immediatamente la sua decisione di revocare la concessione dei locali adibiti a struttura medico-infermieristica all’interno del Parco dell’Orso nell’area Ipercoop (zona Sambuceto-Pescara).

«E’ vero, abbiamo chiuso un centro infermieristico a pagamento», precisa Marinucci,«ma realizziamo un centro specialistico con prestazioni gratuite. La struttura all'interno dell'Ipercoop non sarà abbandonata a sé ma sarà infatti costituito un centro diurno per minori disabili, dove i pazienti saranno accompagnati direttamente da personale del Comune con una semplice chiamata ad un numero verde. Invece del nucleo di primo soccorso, costituiremo qualcosa di più importante ed utile nei locali comunali dell'ex consultorio familiare di via Mulino, in pieno centro a Sambuceto, in un luogo più facilmente raggiungibile, dove, attraverso un accordo con l'associazione Medici delle Colline Teatine garantiremo un servizio che oggi la Regione non finanzia più: la presenza di un medico per la prescrizione delle cure 12 ore al giorno, negli orari in cui gli ambulatori medici sono chiusi».

A rendere la struttura infermieristica inutile e soprattutto onerosa per le casse comunali sarebbe la sua ubicazione («lontana dal centro cittadino») ed i servizi a pagamento che essa offre.

«Il centro di cui parla il mio predecessore», spiega il sindaco, «è un semplice nucleo di primo soccorso, solo di tipo infermieristico che avrebbe operato in uno spazio pubblico con tariffe private: 80 euro di tessera annuale per erogare dei servizi, che i cittadini possono trovare anche gratuitamente, come la misurazione della pressione arteriosa. Gli abitanti di San Giovanni Teatino avrebbero sì avuto lo sconto del 30% sulle prestazioni infermieristiche erogate, ma solo dopo apposita convenzione con il Comune, di cui non c'è traccia negli atti».

Sarebbe proprio questo il lato oscuro della vicenda perché, secondo Marinucci, non ci sarebbe nessuna convenzione tra la cooperativa Abruzzo accessibile (responsabile della struttura) ed il Comune, ma un mero atto incompleto.

Un altro punto che sta a cuore al neo sindaco di San Giovanni Teatino è la questione vaccinazioni. Secondo Marinucci alla base della sospensione del servizio sarebbero stati i problemi di idoneità dei locali.

«Io non mi sono limitato a protestare», ha dichiarato il neo sindaco, «ma sono andato personalmente a verificare le prescrizioni che la Asl richiedeva ed io stesso mi sono preoccupato di reperire tutto l'occorrente perché il servizio ripartisse, viste le difficoltà organizzative ed anche economiche dell'azienda sanitaria. Probabilmente non serviva solo protestare,ma anche agire. Oggi il servizio vaccinazioni è garantito il lunedì e da settembre anche il venerdì».

E «sul presunto disinteresse della Giunta Marinucci», verso il museo civico delle scienze naturali di San Giovanni Teatino, il sindaco risponde «la mia amministrazione ha a cuore le sorti del museo ed ha immediatamente provveduto alla protezione ed alla cura degli esemplari attraverso personale dotato di comprovata esperienza tecnica. Non bisogna dimenticare che il museo è stato lasciato in condizioni precarie con numerose opere incomplete ed in stato di quasi abbandono. Sarà nostro impegno rendere i locali quanto più possibile confortevoli ed accessibili a disposizione della cittadinanza ipotizzando anche sperimentazioni didattiche a vantaggio delle scuole medie e superiori».

E che cosa avrà detto il primo cittadino sulla questione del capitolo spese?

Le cose da dire sarebbero tante secondo ilprimo cittadino ma la relazione del 18 maggio scorso del dirigente del Servizio Finanziario del Comune in merito alle risultanze del bilancio comunale ereditato dall’amministrazione precedente, parla chiaro.

«Gli obiettivi imposti fissati dal rispetto del patto di stabilità delle misure per il 2010 erano troppo elevati», dichiara, «difficili da rispettare e perciò sono stati disattesi provocando un bilancio passivo di 19.547.627,85. Per compensare, quindi, gli indicatori negativi abbiamo dovuto adottare ogni misura idonea ad incrementare le entrare e a ridurre le spese, con un costante monitoraggio del flusso delle liquidazioni e una parsimonia sui nuovi investimenti nel campo delle opere pubbliche, oltre alla ricognizione degli immobili di proprietà comunale per valutare la loro utilità e decidere anche una eventuale cessione. Se questa situazione per Cardarelli è una fonte di preoccupazione immotivata, forse, c’è qualcosa che non va».

E sulla riacquisizione dell’ ex stadio comunale, additata da Cardarelli come «uno spreco inutile», il primo cittadino precisa che è stata una scelta che ha tenuto conto della disponibilità economica del Comune. Solo dopo aver fatto salva la parte necessaria per lavori importanti come il completamento della rete di distribuzione elettica nell’area Pip, interventi per reti idriche e fognarie si è pensato di destinare qualche somma rimanente per la riacquisizione della struttura che comunque sarà pagata a rate».

m.b. 30/06/2011 18.00