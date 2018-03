San Giovanni Teatino: pioggia di critiche sull’amministrazione Marinucci

SAN GIOVANNI TEATINO. A poco più di un mese dall’insediamento del neo sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, già piovono critiche dal suo avversario politico Verino Cardarelli.

Cardarelli sindaco uscente è presidente di «Movimento politico insieme liberi e partecipi».

A scatenare l’ira dell’opposizione, infatti, sarebbe stata la decisione del sindaco di revocare la concessione dei locali adibiti a struttura medico-infermieristica all’interno del Parco dell’Orso nell’area Ipercoop (zona Sambuceto-Pescara).

«Uno strappo immotivato ed oltraggioso», ha sentenziato l’amareggiato Cardarelli che elenca le conseguenze negative di questa scelta.

«La mia amministrazione», tuona l’ex sindaco di San Giovanni, «aveva formalizzato un accordo con un’ Ats (associazione temporanea di scopo) “Abruzzo accessibile” per realizzare il progetto Abraccio che prevedeva l’apertura di una struttura infermieristica con un pronto soccorso, a costi più contenuti e con tariffe più agevolate per le famiglie disagiate. Tutto questo sarebbe stato in linea con la tendenza del sistema sanitario nazionale a decentralizzare l’assistenza sanitaria (sempre più in piccole strutture sparse sul territorio) e a razionalizzare i posti letto. Sono numerosi gli esempi di sportelli aperti al pubblico che fanno prelievi di sangue, iniezioni, controllo pressione, elettrocardiogrammi senza il bisogno di strutture ospedaliere. Anche noi volevamo muoverci in questo senso ma il sindaco Marinucci con la delibera n 84 del 31 maggio ha revocato la concessione di quei locali«.

Cardarelli parla di un sogno infranto ma anche costoso per le casse del Comune visto che quasi certamente verrà richiesto un risarcimento danni. Ma quel che è più grave, sostiene l’ex sindaco «è che una mossa del genere offende l’impegno di medici ed infermieri che hanno speso energie per questo progetto. E’ un vero e proprio schiaffo a uomini e donne che ci hanno creduto».

A preoccupare l’opposizione sono anche le sorti del museo civico delle scienze naturali di San Giovanni Teatino, da sempre motivo di orgoglio della cittadinanza.

1700 esemplari di giaguari, lupi, orsi, tigri, leoni e serpenti sarebbero custoditi e preservati nella struttura grazie al lavoro certosino di volontari. Più di 100mila euro i soldi spesi dal Comune per ristrutturare l’edificio che ospita la collezione faunistica e anche quella di conchiglie messa a disposizione gratuitamente dal dottor Filiberto Fano.

Le critiche non risparmiano neppure il bilancio. E’ Guidino Di Nisio assessore alle finanze degli ultimi cinque anni dell’amministrazione Caldarelli a difendere le casse del Comune dalle accuse rivolte dal neosindaco che dice di aver trovato «un passivo spaventoso».

«È noto a tutti che in dieci anni l’amministrazione uscente», dice, «ha investito 45.520.785,82 di euro per l’importante piano di opere pubbliche che è sotto gli occhi di tutti. E’ incontrovertibile il fatto che tutte le opere sono state messe in cantiere con la dovuta copertura finanziaria e che le pratiche di liquidazione finale per la gran parte di queste opere, a causa delle lungaggini tipiche della burocrazia italiana, sono ancora in fase di attuazione, pertanto non è scandaloso affermare che al momento compaiono in bilancio residui passivi per circa 19 milioni di euro. Proprio perché trattasi di residui passivi vale la pena di precisare che sono somme regolarmente impegnate per spese autorizzate con liquidazione ancora da portare a compimento».

Infine, riguardo «alle promesse subito mantenute» di riportare il servizio di vaccinazione nel Comune di San Giovanni, l’opposizione ha delle riserve.

«Anche il più sprovveduto lettore capisce che in queste dichiarazioni c’è qualcosa che non va», spiega “Movimento insieme”,«soprattutto perché la comunità è ben al corrente che il Sindaco Caldarelli ha fatto il diavolo a quattro, purtroppo inutilmente, con chi di competenza per riportare da tempo il servizio nel paese. Sebastianelli, Savino, Mammarella sono solo alcuni dei nomi di medici e responsabili Asl con i quali sono stati svolti incontri e sopralluoghi nel corso dei quali, pur di avere il servizio in città il sindaco Caldarelli aveva addirittura messo a disposizione altri locali comunali. Vuoi vedere allora che forse il problema non risiede tanto nel come e quando far riprendere il servizio in quanto voluto da tutti, ma nella strategia portata avanti da chi ha voluto fare di una delle poche cose di eccellenza della nostra sanità pubblica malata un’occasione per creare il problema per poi farsi vanto di aver saputo risolverlo?».

E la lista delle critiche non si ferma qui.

m.b. 29/06/2011 10.59