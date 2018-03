Resort sul mare. D’Amario:«Soddisfatto, magistratura conferma regolarità»

FRANCAVILLA. Le associazioni ambientaliste che avevano avuto un ruolo attivo nella inchiesta penale hanno espresso «sdegno», il sindaco Luciani si è dichiarato impotente. Il consigliere Daniele D’Amario (gruppo misto) si dice «soddisfatto».

FRANCAVILLA. Le associazioni ambientaliste che avevano avuto un ruolo attivo nella inchiesta penale hanno espresso «sdegno», il sindaco Luciani si è dichiarato impotente. Il consigliere Daniele D’Amario (gruppo misto) si dice «soddisfatto».

Dopo la decisione della magistratura di revocare il sequestro sulla costruzione ai confini con Pescara, visto che una parte del procedimento è terminato prima di iniziare, le polemiche non si placano.

E dopo le voci contrarie arriva anche quella di chi invece si dice contento ed orgoglioso di aver contribuito attivamente alla realizzazione del futuro resort.

«Sono soddisfatto per la ripresa dei lavori», dice oggi Daniele D’Amario, candidato sindaco e sfidante al ballottaggio di Antonio Luciani, consigliere del gruppo misto e assessore alla Provincia di Chieti, «soprattutto poiché la magistratura ha confermato che tutto si è svolto nella piena legalità e correttezza. In poco tempo la città potrà avere a disposizione una struttura ricettiva che spero contribuirà positivamente all’incremento del turismo del territorio. Spero che gli imprenditori ritornino ad investire su Francavilla in questo settore, e che si impegnino a riqualificare anche quello che già esiste».



Visualizzazione ingrandita della mappa

D’Amario però dice anche di concordare con il sindaco Antonio Luciani quando dice che la sua amministrazione «nulla può nei confronti della decisione della Procura e della conseguente ripresa dei lavori».

«La sua posizione di principio è condivisibile oppure no», dice D’Amario, «ma effettivamente il primo cittadino, da poco insediatosi, può solo prendere atto del provvedimento ed ottemperare a quanto già disposto. Ora la palla passa a lui: dipenderà solo dal primo cittadino e dalla sua amministrazione la scelta di preservare la destinazione turistico-ricettiva di questo e degli altri cantieri aperti di Francavilla. Mi riferisco a quelli degli ex alberghi Hotel Lido, Royal, Vittoria, Le Paranze. Solo lui e la sua amministrazione possono fare in modo che la destinazione d’uso non venga modificata».

E si intravede che questo potrebbe essere il futuro prossimo terreno di battaglia in seno al consiglio comunale e sarà tema ostico da risolvere.

«Come opposizione», ha chiarito D’Amario, «qualora dovessimo avere solo il sentore di questa possibilità, saremo disposti a fare barricate per impedire la trasformazione delle strutture ricettive in appartamenti da vendere, dei quali Francavilla non ha nella maniera più assoluta bisogno. Da questo momento in poi, l’amministrazione di centro-sinistra non potrà trovare più scusanti in decisioni prese dai precedenti amministratori».

D’Amario è da sempre vicino all’ex sindaco Roberto Angelucci sotto la cui legislatura è stato varato il progetto ed aperto il cantiere del resort sul mare.

Ad onor del vero tuttavia la sentenza non dice affatto che «tutto è regolare» come semplicisticamente riassume D’Amario ma soltanto che non emergono rilievi penali sufficienti per sostenere un processo e anzi il giudice per l’udienza preliminare dice chiaramente che qualcosa nella procedura amministrativa non è andata per il verso giusto. Per esempio proprio per quello che riguarda la destinazione d’uso che era quella di costruire case-vacanze, cioè appartamenti, e non per «una tipica struttura alberghiera».

Ad ogni modo il giudice ha anche disposto il rinvio degli atti per nuove indagini al pm.

La sentenza integrale l’abbiamo pubblicata alcune settimane fa qui.

28/06/2011 14.15