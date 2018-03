Vasto, Lapenna distribuisce deleghe e tiene per sé tributi, turismo e rifiuti

VASTO. Battesimo per la nuova giunta municipale. Con l’assegnazione delle deleghe l’esecutivo entra nella sua piena operatività.

Come già annunciato all’indomani della sua rielezione, il sindaco Luciano Lapenna ha voluto rivedere quelle che erano le deleghe tradizionali con l’intento di adeguarle ai mutati scenari. Nel fare ciò il primo cittadino ha tenuto conto «della esperienza maturata in questi anni», guardandosi intorno e prendendo ad esempio quanto già innovato in altri Comuni.

Antonio Spadaccini, vice sindaco, si oocuperà delle Politiche Sociali e Politiche dell’immigrazione.

«Il compito dell’assessore – ha dichiarato ieri sera il sindaco Lapenna – è quello di favorire, entro sei mesi, il superamento dell’Istituzione dei Servizi Sociali. Gestirà un settore tra i più importanti. Spadaccini avrà anche il compito dell’immigrazione in una città come la nostra che al 31 gennaio 2010 vantava una popolazione straniera residente pari a 2.121 unità. Valore triplicato rispetto al 2003».

Anna Suriani è invece il nuovo assessore alla Cultura, Ambiente, Politiche energetiche, Riserve e aree protette.

«Una delega nel segno della continuità – ha spiegato il sindaco – dal momento che continuerà nella gestione della delega alla cultura. A lei il compito di seguire da vicino il passaggio alla gestione esterna di Palazzo d’Avalos, prestando particolare attenzione alle biblioteche ed agli archivi storici della nostra Città. Così come seguirà il teatro Rossetti, l’alta scuola Rossettiana, la Scuola Civica Musicale. Sempre più attenzione dovrà prestare alle sponsorizzazioni ed ai finanziamenti fuori da quelli comunali. L’assessore Suriani continuerà ad occuparsi dell’ambiente ma le chiedo un salto di qualità per migliorare il nostro arredo urbano. Dovrà dedicare attenzione alla qualità ambientale ed occuparsi del verde».

Mario Olivieri è assessore al Commercio e riordino mercati, Agricoltura e Artigianato, Politiche per la Sicurezza, Politiche del personale mentre Lina Marchesani si occuperà di Pubblica Istruzione, Servizi per l’infanzia, Servizi Demografici, Urp.

«Dovrà seguire tutte le scuole della nostra città rapportandosi con i presidi scolastici e programmando nel rispetto dei fondi a disposizione l’attività delle stesse», ha chiarito il primo cittadino. «La nostra amministrazione nel quinquennio passato ha raddoppiato il numero dei posti negli asili nido. Infine riconfermata la delega ai servizi demografici. Molto è stato fatto in questi anni moltissimo dobbiamo fare per giungere in tempi brevissimi ad eliminare le file dei cittadini all’anagrafe per il ritiro dei certificati. Ci poniamo l’obiettivo della certificazione online».

Marco Marra si occuperà di Lavori Pubblici, Informatizzazione e Innovazione, Trasparenza Amministrativa, Sussidarietà.

Lapenna ha chiesto a lui «un impegno straordinario» affinché aiuti l’amministrazione tutta «ad avere un sistema informatico degno di questo nome. La delega alla informatizzazione ed alla innovazione è tra quelle più importanti per me e i migliori risultati li coglieremo se siamo bravi in questa direzione per fare di Vasto una città all’avanguardia. All’assessore Marco Marra do anche la delega ai lavori pubblici raccomandando la partecipazione del comune ai bandi europei e sovracomunali. In questi anni il settore ha operato solo con i fondi messi a disposizione dell’amministrazione comunale. E’ importane invertire la rotta».

Nicola Tiberio ha la delega al patrimonio abitativo e Pubblico, Politica della Casa, rapporti con l’autorità portuale, Mobilità sostenibile e Farmacia Comunale mentre Vincenzo Sputore dovrà gestire il Patrimonio, Urbanistica e Sport.

«Sputore dovrà seguire con la stessa attenzione seguita in questi anni da altri assessori la lotta all’abusivismo edilizio», ha sottolineato il sindaco, «completare le pratiche di condono edilizio, seguire con attenzione il centro storico e gli edifici storici; pianificazione territoriale; accordi di programma; progetti europei e con il settore Lavori pubblici lavorare a progetti di finanza».

Il sindaco ha conservato le deleghe ai Servizi Finanziari, Bilancio el Turismo. Ed ha subito spiegato il motivo.

«Il primo settore in considerazione delle difficoltà economiche che si incontrano e si incontreranno sempre più grazie ad un federalismo fiscale che stenta a venire. Il turismo per la delicatezza del settore, bisognoso di attenzione particolare».

Il Sindaco ha conservato altresì la delega alla protezione Civile la governante delle società partecipate, i rapporti con gli enti sovra comunali, il censimento 2011, gli eventi istituzionali, contratti, gare ed acquisti, tributi nonché il sistema integrato dei rifiuti.

