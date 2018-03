Vasto, primo Consiglio comunale per il Lapenna bis: «sconfesserò i bugiardi»

VASTO. Molte le autorità. Ma anche tanti i cittadini presenti nella sala Consiliare di Palazzo di Città in occasione della prima seduta del rinnovato Consiglio Comunale.

La seduta è stata aperta dal consigliere anziano Giuseppe Forte. Dopo la convalida degli eletti (le minoranze hanno votato contro, i consiglieri Desiati e Bischia si sono astenuti) e dopo il giuramento del sindaco, è stato proprio il primo cittadino Luciano Lapenna a tenere a battesimo il primo Consiglio con una dettagliata relazione.

«Cinque anni fa – ha detto – questa città mi ha voluto primo cittadino. Vasto decise di cambiare e riconobbe in me la persona capace di guidare il cambiamento. Oggi Vasto mi ha rinnovato la fiducia, optando per la continuità amministrativa e ridando fiducia a gran parte della squadra eletta nel 2006. Una coalizione da me rappresentata che va ben oltre il centro sinistra».

Il sindaco, poi, come aveva già ripetuto ultimamente, ha aggiunto che da qui in avanti si adopererà per sconfessare colore che dipingono la città come una città morta e alla deriva, battendosi contro coloro che offendono le istituzioni.

«Chiedo rispetto per il voto popolare perché chi offende le istituzioni offende il popolo vastese. Il risultato elettorale dovrebbe far riflettere quanti in questi anni, attraverso fogli di parte, hanno rappresentato gli eletti nelle istituzioni vastesi, come il male assoluto. Ben venga la critica, sale della democrazia, ma la calunnia e l’offesa non pagano, visti i risultati del voto».

Il sindaco Lapenna ha poi parlato di cinque anni difficili per tutti i comuni abruzzesi per la crisi economica che si è scaricata sugli enti locali e che ha visto diminuire i trasferimenti dello Stato. E poi per il terremoto, che ha fatto venir meno ogni finanziamento regionale, anche per il ripiano del debito sanitario. E la questione morale che, come si ricorderà, ha travolto molte amministrazioni a partire da quella regionale ai Comuni più importanti della Regione.

«Ma per la nostra città sono stati anche anni esaltanti – ha aggiunto il sindaco – che hanno visto la realizzazione di grandi opere, alcune attese da anni, come il parcheggio multipiano. E poi abbiamo aumentato i fondi per le spese sociali, credendo fermamente nella possibiltà che i vastesi capissero l’importanza della raccolta differenziata, per scongiurare una catastrofe come quella di Napoli. E abbiamo avuto ragione. La città è pulita e può guardare ad un futuro di riciclo integrale dei rifiuti, così come abbiamo creduto e continueremo a credere in una mobilità sostenibile introducendo i bus elettrici e nel risparmio energetico con l’illuminazione a led da estendere a tutta la città, periferie comprese. E’ evidente che va migliorata ancor più la qualità della vita: le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore hanno arginato il saccheggio urbanistico e il Piano Cervellati bloccherà l’esodo dal centro storico. Il varo del piano spiaggia e il fermo impegno per il libero accesso dei cittadini alla spiaggia restano obiettivi prossimi e prioritari».

Il sindaco ha poi sottolineato un altro aspetto importante che ha caratterizzato Vasto in questi anni: la crescita sia demografica che economica.

«I dati in nostro possesso segnalano una città che ha visto un incremento di nuovi residenti con una popolazione residente al 31 dicembre 2010 pari a 40381 unità. Un Comune che cambia e che cresce, smentendo clamorosamente il messaggio che si è cercato di far passare di una città in declino. Per noi l’amministrazione della città è stata e continuerà ad essere governo della “cosa pubblica”, difesa di chi si trova in condizioni di svantaggio, tutela degli interessi generali, ricerca della soluzione dei problemi collettivi. La nostra è una idea di città apprezzata dai Vastesi: sviluppo nel rispetto dell’ambiente; servizi alla persona, per una città a misura di bambini, anziani e diversamente abili. Regole certe per tutti, più partecipazione, più trasparenza amministrativa, meno burocrazia, progetti di finanza».

E poi un pensiero rivolto ai giovani.

Il Consiglio Comunale ha poi approvato l’immediata esecutività degli eletti con 15 voti a favore. L’opposizione non ha partecipato al voto.

FORTE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Presidente del Consiglio è stato eletto Giuseppe Forte. L’elezione dei due vice presidenti insieme alle linee programmatiche di governo sono stati rinviate al prossimo Consiglio.

«Una carica che mi riempie di orgoglio – ha detto in aula il neo presidente Forte non nascondendo una certa emozione – e che assumo con assoluto spirito di servizio. Quello spirito che ho cercato di mettere nella presedente legislatura cercando di dare presenza e voce ad una istituzione così importante come l’assise civica, sintesi di tutte le componenti politiche cittadine. Al Sindaco Lapenna e alla sua Giunta Comunale va il mio invito ad attivarsi onde riuscire a realizzare i progetti che devono far diventare Vasto una città turistica sempre più sicura e attenta ai problemi della collettività».

Il Presidente del Consiglio Comunale, nel corso del suo intervento, ha anche augurato ad ogni consigliere di portare a termine il proprio mandato rimanendo nel gruppo consiliare per il quale gli elettori hanno espresso la loro preferenza perché «i cambi di casacca, le discese dal treno in corsa non fanno onore a chi ha deciso di mettere in discussione se stesso in una competizione elettorale, presentandosi ai cittadini sotto il simbolo di un partito».



La Giunta: Antonio Spadaccini (vice sindaco), Vincenzo Sputore, Lina Marchesani, Nicola Tiberio, Mario Fiorentino Olivieri, Anna Suriani, Marco Marra. Consiglieri comunali: Maria Amato, Giuseppe Forte, Francesco Menna, Domenico Molino, Gabriele Barisano, Antonio Del Casale, Simone Lembo, Massimo Desiati, Andrea Bischia, Mauro Del Piano, Maurizio Vicoli, Francesco Paolo D’Adamo, Nicola Del Prete, Davide D’Alessandro,

Guido Giangiacomo, Manuele Marcovecchio, Etelwardo Sigismondi, Mario Della Porta, Massimiliano Montemurro, Corrado Franco Sabatini, Elio Baccalà, Luigi Marcello, Luigi Carmine Masciulli, Paola Cianci.

Nei prossimi giorni il sindaco Lapenna assegnerà le deleghe ai sette assessori.

