La prima decisione della nuova giunta Pd è nominare due tecnici vicini al Pdl

FRANCAVILLA. Il cambiamento può attendere? Nell’attesa di toccare con mano il vero cambiamento promesso e vantato dal neo sindaco Antonio Luciani (Pd) fanno già discutere le prime decisioni.

La giunta comunale appena insediata e pronta a lanciarsi nella amministrazione di Francavilla che di fatto è ingessata da molti mesi ha deciso di prodursi in un paio di nomine. Ed è subito polemica.

La prima è quella che ha deciso il nome che presiederà la Società di Riscossione Comunale (la Ris.co), si tratta di Antonio Barbone, nipote del consigliere comunale Daniele D’Amario e soprattuto l’uomo che da molto tempo già ricopre questo ruolo.

L’altra nomina riguarda il presidente dei revisori dei conti della Risc.Co, Marco Zulli, in passato già nominato da giunte di centro destra revisore dei conti in società miste del Comune di Francavilla).

Insomma una riconferma del passato con tutto quello che ne consegue: allora come si concilia questa nomina con le promesse della campagna elettorale?

Sarcastico è il consigliere di minoranza Carlo De Felice che ringrazia la giunta guidata dal Pd per le nomine che fanno felice però il centrodestra visto che qui nomi erano stati espressione anche dello stesso Pdl.

«Il tanto osannato cambiamento nel fare amministrativo propagandato dal centro sinistra francavillese si infrange prima di incominciare», dice De Felice, «pur riconoscendo la professionalità del signor Barbone, credo che una città di quasi 30.000 abitanti come Francavilla abbia certamente altre figure altrettanto qualificate e capaci che meriterebbero di avere le stesse opportunità avute da altri in questi anni. Allo stesso tempo mi rallegro in qualità di capo gruppo Pdl perché il centro destra senza chiederlo ha incassato dalla amministrazione di centro sinistra i primi due incarichi tecnici ma allo stesso tempo fiduciari e di nomina politica».

Come si leggono politicamente queste nomine? Il sindaco intanto prepara la sua risposta.

18/06/2011 12.32