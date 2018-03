Pupillo, la giunta scontenta i Verdi: ombre su conflitti di interesse

LANCIANO. Armonia, coesione e accordo erano stati gli aggettivi più gettonati nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta Pupillo.

LANCIANO. Armonia, coesione e accordo erano stati gli aggettivi più gettonati nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta Pupillo.

In un’affollatissima aula consiliare – mai così piena, dicevano gli habitué del Palazzo – sindaco, assessori, consiglieri e simpatizzanti erano tutt’un sorriso. Certo non era passata inosservata l’assenza di qualcuno, o il broncio di qualcun altro, ma in quel clima di festa ci si era passati sopra.

E invece dopo appena due giorni quell’armonia e quella serenità sono stati rotti, è proprio il caso di dire, dal primo colpo di scena della Giunta Pupillo: la coalizione si spacca, il gruppo “Uniti per Lanciano” – Verdi, PdCi e Socialismo 2000 – esce dalla maggioranza e garantisce l’appoggio esterno «se e quando riterremo giuste le decisioni che di volta in volta saremo chiamati a valutare».

Una decisione che riguarda il consigliere eletto della lista civica, Alex Caporale, terzo più votato di tutti i candidati di centrosinistra, apparentati compresi.

Ma da cosa è dipesa la spaccatura? Proprio dalla scelta della Giunta e in particolare dall’indicazione di Marcello D’Ovidio quale assessore esterno. Il settimo assessore della Giunta Pupillo, infatti, spettava proprio al gruppo di Uniti per Lanciano che aveva indicato Caporale, ma Mario Pupillo, a cui legittimamente compete la scelta dei membri del suo esecutivo, ha preferito ricorrere a un esterno.

«Niente da dire sulla legittimità del sindaco di fare le sue scelte – hanno detto in conferenza stampa Marialucia Santarelli (segretario Verdi), Giuseppe D’Ortona (segretario PdCI) ed Emilia Paolini (segretario Socialismo 2000) – ma riteniamo che all’interno della lista “Uniti per Lanciano” ci siano le professionalità, le esperienze ed il gradimento dei cittadini che una Giunta di una città come Lanciano richiedono: sono presenti architetti, avvocati, laureati in Scienze motorie, sindacalisti, eccetera».

Al gruppo, insomma, non è proprio andata giù la scelta di D’Ovidio, non certo per la persona, quanto piuttosto perché se la decisione dipendeva dal suo essere avvocato – come pare abbia ribadito il sindaco – allora c’erano avvocati anche tra i candidati di “Uniti per Lanciano”; «Altrimenti – tuonano gli esponenti della lista civica – vogliamo sapere quali sono stati i criteri di scelta del settimo assessore».

Oltre al danno la beffa, per Alex Caporale e la sua lista di riferimento, perché si è creata anche un’altra querelle con il sindaco. Pupillo, infatti, alla presentazione della Giunta aveva sostenuto che la scelta di D’Ovidio era stata concordata con il gruppo: Alex Caporale, invece, ha ribadito che non c’è stata «nessuna sottoscrizione, nessuna condivisione, nessuna approvazione delle scelte operate, nessun accordo».

Infine, da parte di “Uniti per Lanciano” è arrivata anche una velata accusa – che in conferenza stampa gli esponenti della lista non hanno voluto esplicitare meglio – su presunti «micro o macro (dipende dai punti di vista) conflitti di interesse, legami di parentela tra assessori, storie politiche, recenti ed attuali, divergenti da una coalizione di centro-sinistra».

Sulla vicenda Pupillo e la sua Giunta tacciono, mentre per lunedì è stata annunciata una conferenza del gruppo di Sel che, pare, voglia dire la sua sulla vicenda.

Per il momento, intanto, resta la delusione di un promesso cambiamento del modo di fare politica che, a quanto pare, è ben lontano dal concretizzarsi. Quello che si concretizza, invece, è il rischio che i lancianesi possano tornare alle urne ben prima dei cinque anni canonici.

