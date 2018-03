Spot di Di Primio resta sul sito del Comune. Marzoli: «continua la scorrettezza»

CHIETI. E' ancora lì, sul sito istituzionale del Comune di Chieti, il video del primo anno di successi del sindaco Di Primio.

Il caso era stato sollevato nelle scorse settimane dal consigliere Alessandro Marzoli che aveva chiesto al primo cittadino di rimuovere lo spot.

Ieri la questione è tornata d'attualità perchè il caso è stato discusso in Consiglio Comunale: Marzoli ha chiesto nuovamente di togliere dalla home page del sito internet del Comune il «video propagandistico» e di sostituirlo con il video della città di Chieti realizzato in occasione dell'Expò di Shangai.

Un video che però i cittadini non hanno mai visto.

«All' ennesimo documento formale presentato dal sottoscritto in Consiglio per sanare una scorrettezza istituzionale che diviene ogni giorno più grave», spiega Marzoli, «nessun Consigliere di maggioranza ha ritenuto opportuno intervenire, poichè nonostante sia tanto palese l' indecenza di quella pubblicazione, l' ordine di scuderia è stato di votare no alla nostra richiesta senza discuterne».

A specifica domanda del consigliere d'opposizione al sindaco di prendere la parola e chiarire una volta per tutte il perchè della mancata pubblicazione sul sito del video realizzato per l' Expò di Shangai, Di Primio ha scelto di non replicare.

«Ha confermato così implicitamente il fatto che non vi sono giustificazioni che tengano ad un tale comportamento», commenta Marzoli.

«Di fronte al perserverare della situazione descritta continueremo ad insistere, con ogni atto formale e con tutte le modalità e le iniziative previste dal regolamento e dallo Statuto Comunale», insiste il consigliere di minoranza, «affinchè il sito web del Comune di Chieti sia davvero un portale istituzionale della nostra città degno di tale nome, finestra di Chieti sul mondo, e non uno strumento di propaganda a disposizione dei politici di turno.

Di Primio pubblichi immagini di caroselli e bandiere sul suo sito personale, dopo oltre un mese ne abbiamo abbastanza».

31/05/2011 14.31