Vasto riconferma Luciano Lapenna

VASTO. Riconfermato il sindaco uscente Luciano Lapenna. Calata di 10 punti percentuali l'affluenza alle urne rispetto al primo turno.

*ECCO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Lapenna ha vinto il secondo turno con 12.125 voti (57,7%) battendo così il rivale Mario Della Porta che si è fermato a 8.827 voti (42,27%). Una riconferma annunciata che non ha sorpreso nessuno. Il dato più eclatante di questo ballottaggio vastese, invece, è stato quello dell'affluenza che ha perso 10 punti percentuali rispetto al primo turno: 60,5% contro il 70% di due settimana fa.

213 le schede bianche, 454 quelle nulle.

«Abbiamo chiesto ai cittadini la riconferma nel segno della continuità per completare certi programmi e i cittadini hanno risposto bene», ha commentato un soddisfatto Lapenna. «A dispetto di quanto si dice di solito il centrosinistra a Vasto governa dal 2001. Per noi si tratta di dati consolidati: vinciamo regolarmente alla Provincia e al Comune perchè riusciamo a prendere i voti della sinistra ma anche dei moderati».

Il sindaco adesso ricomincerà da dove aveva interrotto solo qualche giorno fa, prima della campagna elettorale: «questo è un risultato impegnativo», ha commentato», sono tante le decisioni da prendere e spero di avere il supporto di tutti anche del mio sfidante Della Porta, altrimenti non si andrà da nessuna parte».

Tra le priorità il sindaco ha inserito l'ospedale e le aree di risulta della ferrovia: «serve la massima convergenza».

Nel prossimo Consiglio comunale 7 seggi spetteranno al Pd, 2 all'Idv, 2 alla Lista civica Giustizia sociale, 2 a Sel, 1 a Rifondazione. Per la minoranza, invece, 3 seggi al Pdl, 1 all' Udc, 1 alla Lista civica Vasto Futura, 1 alla lista civica Alleanza per Vasto. 1 seggio anche per Desiati.

*VASTO: IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Vincenzo Sputore (Pd)

Giuseppe Forte (Pd)

Lina Marchesani (Pd)

Francesco Menna (Pd)

Nicola Tiberio (Pd)

Domenico Molino (Pd)

Maria Amato (Pd)

Anna Suriani (Sel)

Mauro Del Piano (Sel)

Antonio Spadaccini (Idv)

Corrado Sabatini (Idv)

Mario Olivieri (Giustizia Sociale)

Luigi Marcello (Giustizia Sociale)

Marco Marra (Rifondazione Comunista)

Mario Della Porta (Pdl)

Guido Giangiacomo (Pdl)

Manuele Marcovecchio (Pdl)

Etelwardo Sigismondi (Pdl)

Nicola Del Prete (Nuovo Polo)

Davide D'Alessandro (Nuovo Polo)

Massimo Desiati (Progetto per Vasto)

Andrea Bischia (Profetto per Vasto)

Massimiliano Montemurro (Udc)

Paolo D'Adamo (Rialzati Abruzzo)