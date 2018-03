? Lanciano, Comune al centrosinistra: Pupillo: «vittoria storica, abbiamo liberato la città»

LANCIANO. Il candidato del centrosinistra Mario Pupillo è stato in vantaggio sullo sfidante Ermando Bozza praticamente fin da subito.* ECCO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

I festeggiamenti ieri pomeriggio sono cominciati presto, quando lo scrutinio era ancora a metà ma il destino della città di Lanciano era già definito.

Alla fine Pupillo l'ha spuntata con il 58,2% delle preferenze (12.631 voti) mentre il suo avversario si è fermato al 41,8% (9027 voti).

«Questa è una vittoria storica per Lanciano», ha commentato lui, apprezzato medico dell'ospedale 'Renzetti' di Lanciano.

«Dopo dieci anni di amministrazione di centrodestra i cittadini hanno scelto di cambiare e passare al centrosinistra». Tra le sue priorità il sindaco ha inserito «il piano regolatore, la sanità e ...dobbiamo riprenderci la Asl di Lanciano-Vasto che ci è stata scippata».

«Questa era rimasta l'unica roccaforte del centrodestra - ha continuato a dire tra i festeggiamenti- e noi l'abbiamo liberata, vincendo con il 58% dei voti. Ora facciamo festa e da domani subito a lavoro, entro questo fine settimana conosceremo la composizione della giunta. Ringrazio il mio avversario Ermando Bozza e, anche se dall'opposizione, spero di avere la sua collaborazione in consiglio, necessario soprattutto in momenti di crisi come questi. Tra i fattori importanti di questa vittoria ci sono le primarie, una scelta che ovunque si e' rivelata vincente».

Mario Pupillo è arrivato nella sala consiliare del Comune di Lanciano con al seguito centinaio di sostenitori per le interviste e ha ricevuto la telefonata dell'esponente del Partito Democratico, Walter Veltroni.

Deluso Bozza che non recrimina niente e attribuisce la sua sconfitta ad «un momento generale della politica italiana».

* LANCIANO: IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Leo Marengiu (Pd)

Pasquale Sasso (Pd)

Maria Saveria Borrelli (Pd)

Antonio Bianco (Pd)

Pino Valente (Progetto Lanciano)

Michele Ucci (Progetto Lanciano)

Antonio Di Naccio (Rinnoviamo Lanciano)

Dora Anna Bendotti (Lanciano in Comune)

Benedetta Cibotti (Lanciano in Comune)

Donato Di Fonzo (Lanciano nel cuore)

Davide Caporale (Lanciano nel cuore)

Alex Caporale (Uniti per Lanciano)

Piero Cotellessa (Sel)

Gabriele Di Bucchianico (Idv)

Ermando Bozza (Pdl)

Manilo D'Ortona (Pdl)

Luciano Bisbano (Pdl)

Graziella Di Campli (Pdl)

Marco Di Domenico (Pdl)

Paolo Bomba (Udc)

Enrico D'Amico (Udc)

Tonia Paolucci (Udc)

Eugenio D'Ovidio (Con Bozza sindaco)

Luca Antonelli (Energie nuove)