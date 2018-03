Francavilla conferma il Pd, Luciani: «dico no alla politica dell'odio»

FRANCAVILLA AL MARE. Alle ore 17 sono ultimate le operazioni di inserimento dei dati provenienti dai seggi elettorali: l'ha spuntata Antonio Luciani (Pd) con 7.201 preferenze pari al 56,24%.*ECCO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

FRANCAVILLA AL MARE. Alle ore 17 sono ultimate le operazioni di inserimento dei dati provenienti dai seggi elettorali: l'ha spuntata Antonio Luciani (Pd) con 7.201 preferenze pari al 56,24%.

*ECCO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Il candidato Daniele D’Amario ha ottenuto 5.602 preferenze pari al 43,75%. Si è conclusa così una campagna elettorale al vetriolo in città, dove non sono mancati scontri forti tra i due avversari.

E l'ha spuntata il centrosinistra che qualche mese fa era andato a casa con le dimissioni, in largo anticipo, del primo cittadino Nicolino Di Quinzio.

Anche il clima teso degli ultimi giorni ha contribuito alla gioia esplosa ieri in casa de neo sindaco: «è una grande soddisfazione», ha commentato Luciani con PrimaDaNoi.it, «perché ho vinto anche contro il tentativo di inasprire i toni della campagna elettorale nell’ultimo periodo, prima del ballottaggio. E’ stato sconfitto il piano di spostare l’attenzione dai fatti amministrativi a quelli personali. Me ne sono accorto ed ho solo continuato a mettere in primo piano i problemi di Francavilla. Il messaggio che deve venire dalla mia elezione è che bisogna dire no alla politica dell’odio e della contrapposizione personale: inizia la politica del dialogo. Non accetto che qualcuno possa sostenere che non si possa parlare con altri perché di opposto schieramento. Io voglio parlare con tutti per l’interesse della città che forse mi ha premiati proprio per questo».

Affluenza in forte calo rispetto al primo turno: -10% dei votanti, ovvero quasi 2 mila persone in meno, 119 le schede bianche e 209 quelle nulle.

Nel prossimo Consiglio comunale ci saranno 10 seggi per la maggioranza (5 al Pd, 2 Idv, 2 alla Lista Civica Luciani sindaco, 1 alla Lista civica Francavilla cambia) e 4 per la minoranza (1 alla lista civica Le Ali, 1 alla Lista civica Viva Francavilla, 1 a Mpa, 1 al Pdl)

31/05/2011

* FRANCAVILLA: IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Stefano Di Renzo (Pd)

Tina Di Girolamo (Pd)

Giuseppina Rosato (Pd)

Donato La Barba (Pd)

Enrico Bruno (Pd)

Lucrezio Paolini (Idv)

Antonio Iurescia (Idv)

Francesco Tadisco (Luciani sindaco)

Remo Di Palma (Francavilla Cambia)

Rocco Paolini (Luciani sindaco)

Daniele D'Amario

Franco Moroni (Le Ali)

Roberto Angelucci (Viva Francavilla)

Maurizio Nunziato (Mpa)

Carlo De Felice (Pdl)

Carmine Cappelletti (Pdl)