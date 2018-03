Ballottaggio Francavilla, De Felice furioso: «tornata la vecchia politica»

FRANCAVILLA. E' furioso Carlo De Felice per le manovre del centrodestra in occasione del prossimo ballottaggio.

Ieri il coordinatore provinciale del Pdl, Mauro Febbo, si era detto soddisfatto per l'incontro svoltosi congiuntamente sia con Daniele D’Amario che con il vice coordinatore regionale del Pdl Fabrizio Di Stefano .

Febbo aveva annunciato che il Pdl «continuerà a lavorare per far prevalere le ragioni dell’unità, della coesione della lealtà con l’unico obbiettivo di vincere a Francavilla». In parole povere: tutti insieme appassionatamente per portare in trionfo D'Amario.

L'assessore regionale aveva detto chiaramente che «tutte le forze del centrodestra con generosità e lungimiranza devono farsi carico delle aspettative dei nostri elettori».

Non l'ha presa bene, però, Carlo De Felice, candidato ufficiale del Popolo delle Libertà che non è arrivato al ballottaggio per oltre 1200 voti.

De Felice ammette di aver scoperto «con sorpresa» sulla stampa e sui manifesti che tappezzano Francavilla che il suo partito (di cui è dirigente provinciale) ha chiuso un accordo ufficioso con D’Amario «dopo che quest’ultimo ha rifiutato l’apparentamento ufficiale propostogli».

«Né io nè i candidati del Pdl siamo stati coinvolti in tale decisione», si sfoga De Felice, «né tantomeno avvisati o preavvertiti della scelta effettuata: risulta palese il messaggio di confusione e di vecchia politica, che vede oggi protagonisti chi si è insabbiato durante la campagna elettorale, a favore dei propri fiduciari locali, a discapito della città e di tutti coloro che sono stati lineari e coerenti nelle proprie scelte».

Allo stesso tempo De Felice si dice «contento» che «i nani della politica siano riapparsi sulla scena politica francavillese». «Tuttavia», ammette, «avrei preferito che avessero sostenuto la mia candidatura in maniera aperta e leale invece di affrettarsi solo ora a pretendere di imporre un orientamento di voto non discusso minimamente con chi ha messo faccia e cuore nell'unico progetto ufficiale di governo del Pdl, il mio e loro partito. Come può dire il Pdl che l'apparentamento ufficiale non sia utile? Forse perché i candidati del Pdl che mi hanno sostenuto e che sarebbero entrati in Consiglio grazie all'apparentamento non avrebbero rispettato i patti oscuri e non trasparenti fatti con l’accordo ufficioso?»

De Felice conferma di essere comunque ancora «un uomo del Pdl che mai lascerò, innamorato più di prima di Francavilla».

21/05/2011 15.40