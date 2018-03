Antonio Luciani a passeggio «verso il futuro di Francavilla»

FRANCAVILLA AL MARE. Ha deciso di stare tra la gente facendo una passeggiata ecologica che si terrà domenica 22 maggio 2011.

Il titolo dell’iniziativa è “Francavilla in cammino".

«Francavilla è in cammino verso il futuro - ha dichiarato Antonio Luciani, candidato sindaco al ballottaggio con Daniele D’Amario Pdl - domenica noi testimonieremo quello che sta accadendo in città saremo tutti in cammino per incontrare le persone e parlare con loro del nostro progetto. Chiederemo a tutti coloro che incontreremo di unirsi a noi e scegliere la strada del rinnovamento».

Ci riuniremo alle 17 in via Francesco Paolo Tosti, in prossimità del Bar Mambo: la prima tappa sarà piazza Sirena dove Luciani parlerà brevemente di alcuni punti del suo programma che non prescinderà dal recupero di Palazzo Sirena, cuore pulsante della città e ora lasciato nel più totale degrado e abbandono. Poi si ripartirà alla volta alla volta del Gelatone, subito dopo il ponte del fiume Alento. Qui, il candidato sindaco tratterà del problemi legati al percorso fluviale.

A tal proposito, è nostra intenzione far sentire la voce di Francavilla in Provincia e Regione, affinché si avvii un'importante opera di bonifica del corso d'acqua, ipotizzandone anche un percorso ciclo-pedonale. Sempre qui, Antonio Luciani esporrà i compiti dell'assessore al Quotidiano, un figura ad hoc che nel corso delle 24 ore dovrà essere in grado di risolvere i piccoli problemi dei cittadini. Ciò per far sentire l'amministrazione più vicina agli stessi cittadini. Affinché, cioè, siano eliminate le barriere che separano l'amministrazione comunale dai reali problemi della città e dei suoi cittadini. Senza trascurare l'importanza dell'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, tanto nelle periferie quanto nelle contrade. Poi si proseguirà per toccare piazza Sant'Alfonso e la Rotonda Asterope per concludere la passeggiata ecologica in piazza Ionio. Qui Antonio Luciani farà sentire la sua voce per quanto concerne l'importanza strategica di Francavilla nell'area metropolitana Chieti-Pescara.

«Non è possibile, infatti»,ha detto Luciani, «che una città dalle nostre potenzialità sia completamente tagliata fuori da scelte regionali e nazionali importanti per l'assoluto lassismo dei passati amministratori, attenti esclusivamente a coltivare i propri interessi personali. Senza dimenticare la vicinanza con l'aeroporto d'Abruzzo, vettore importante per incrementare lo sviluppo commerciale e turistico della nostra città».

21/05/2011 11.57