Mozione di sfiducia Pdl contro Di Quinzio:«ora più che mai non ha i numeri»

FRANCAVILLA. Non c’è più la maggioranza che sostiene il sindaco Nicolino Di Quinzio e per questo il Pdl ha presentato ieri una mozione di sfiducia.

Gli ultimi avvenimenti legati alla bocciatura delle quattro delibere su interventi urbanistici contestati da più parti e bollati come «colate di cemento» o «ritorno alla francavillizzazione» e le incertezze sulla modalità di gestione dei servizi già affidati alla Cosmeg, in liquidazione dal luglio 2009, hanno minato ulteriormente la stabilità del primo cittadino, sempre impegnato in un equilibrio precario e isolato anche da alcune componenti della sua stessa coalizione.

«Il sindaco non è più supportato (qualora lo sia stato in passato) dalla maggioranza politica, in quanto quella scaturita dal risultato elettorale che gli ha permesso di vincere le elezioni si è “frantumata” per le profonde spaccature al proprio interno per effetto di vedute diametralmente opposte alla soluzioni dei problemi», scrivono i consiglieri Pdl, Rocco Cappelletti, Daniele D’Amario, Carlo De Felice, Manuel De Monte.

«La scelta del nostro gruppo consiliare di bocciare le delibere sull’urbanistica», hanno aggiunto, «è stata frutto della volontà di impedire che si potesse trasformare il territorio in maniera incontrollata e senza avere una visione globale di ciò che oggi Francavilla deve rappresentare. Appaiono assurde, e non veritiere, le affermazioni secondo le quali chi ha “bocciato” la variante voglia addirittura la “cementificazione” di Francavilla al Mare».

Il gruppo consiliare del PDL, al termine del recente Consiglio Comunale, ha invitato il sindaco a dimettersi dichiarandosi pronto a sfiduciarlo.

«Ormai solamente un cieco non vede che l’amministrazione non è più in grado di andare avanti per mancanza della maggioranza e di idee e di programmazione», commentano i consiglieri, «un sindaco responsabile, preso atto del voto contrario di una fetta importante della sua ex maggioranza su argomenti di rilevante importanza per la città, avrebbe dovuto dimettersi. La sua ostentata e incomprensibile resistenza dimostra come, invece, lo stesso sia attaccato alla “poltrona”».

Ieri dunque la presentazione formale della mozione di sfiducia che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale e che potrebbe raccogliere anche altre adesioni.

21/09/2010 8.24