Casalincontrada, bocciata minoranza su fotovoltaico: «ripicca per no al bilancio»

CASALINCONTRADA. Il regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici proposto dal gruppo ''Casale Futuro'' è stato bocciato dalla maggioranza.

Le motivazioni sono state varie e ripetute. «Addirittura», spiega il consigliere d'opposizione Sergio Tommaso Montanaro, «per quel che è stato detto, avrebbe anche potuto creare problemi all’ufficio tecnico perché contrastante con il Piano Regolatore essendo farraginoso e inapplicabile per la sua complessità».

Ma a sorprendere la minoranza è stato il fatto che lo stesso ufficio tecnico aveva già rilasciato un parere favorevole ma condizionato. Si poneva a condizione che il regolamento avesse validità dalla data di presentazione al protocollo dell’ente.

«La maggioranza», attacca Montanaro, «accecata dalla furia e dal livore per il fatto che il gruppo “Casale Futuro” aveva bocciato il bilancio, ha ritenuto di doverci dare una sonora lezione. Dichiarandolo esplicitamente».

Gli esponenti della maggioranza si sono dichiarati orgogliosi del risultato di bilancio, definendolo «tecnicamente valido».

«Non potrebbe essere diversamente», sostiene invece la minoranza. «Come si può pretendere che si voti un bilancio motivando ipocritamente la richiesta con il fatto che non si sono aumentati i costi di alcuni servizi, dimenticandosi che la copertura è possibile solo attingendo a parti di bilancio diverse e quindi negando di fatto, la possibilità di avere altri servizi». Come si può pretendere che si voti un bilancio in cui è descritto chiaramente il prossimo stallo finanziario dell’Ente, giunto ormai quasi al massimo dell’indebitamento possibile, il 12%, senza avere la minima prospettiva di chiusura di importanti opere imposte in maniera spropositata alla comunità e con all’orizzonte diminuzioni proprio della possibilità di indebitamento che ci costringe ad elemosinare interventi politici spot come quello ad esempio della Legge Mancia».

Ma l'opposizione era contraria anche a votare un bilancio «su cui è chiaramente descritto che l’ente deve riscuotere dall’Aca oltre 90.000 Euro per rate di mutuo anticipate per la realizzazione di reti fognarie ed acquedottistiche e ancora non restituiteci. Immediatamente è scattata le repressione».

