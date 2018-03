? Utilizzo PalaBcc, Sigismondi (Pdl) contro il sindaco: «vietato per fini politici»

VASTO: «Nel regolamento non è previsto utilizzo per manifestazioni politiche. La violazione dell’accordo prevede la revoca della gestione».

Un’interrogazione a risposta scritta, è stata presentata questa mattina dal Consigliere comunale del Pdl, Etelwardo Sigismondi, per sapere in base a quale articolo del regolamento per l’utilizzo e la gestione del PalaBcc è stato concesso, ai partiti del centrosinistra, di usufruire del Palazzetto dello sport per organizzare una iniziativa a sostegno del candidato Sindaco Luciano Lapenna. «Non è più accettabile – ha detto Sigismondi - quello che accade in questa città. Il sindaco Lapenna utilizza strutture pubbliche per la sua campagna elettorale».

Nel regolamento per l’utilizzo e la gestione del PalaBcc – ha spiegato il consigliere del Pdl - è esplicitato come tale struttura può essere concessa ad ‘Enti di promozione sportiva’; ‘Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal Coni o affiliate a enti di promozione sportiva’; ‘Istituzioni scolastiche’; ‘Associazioni sportive studentesche e/o gruppi

sportivi scolastici’; ‘Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali’; ‘Enti ed associazioni culturali e sociali’; ‘Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale’; ‘Società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio’. Sempre nel regolamento, all’art. 1 comma 2, viene anche stabilito che ‘tale struttura è destinata all’uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale’.

«Non mi sembra quindi – ha proseguito Sigismondi - che questo spazio possa essere concesso a partiti politici per iniziative elettorali così come è accaduto ieri sera ed anche in occasione delle elezioni primarie del Partito democratico. L’atteggiamento del sindaco denota l’allegra gestione che in questi anni l’Amministrazione ha fatto della cosa pubblica. Non mi stupirei – ha ironizzato - se nei prossimi giorni di campagna elettorale al sindaco Lapenna venisse in mente di organizzare un party per i suoi amici sul bordo della piscina comunale oppure un pic nic sul prato dello stadio Aragona. Rimango basito dal modo disinvolto con cui il Sindaco usufruisce delle strutture pubbliche, e questo la dice lunga sulla trasparenza ed il rispetto delle regole al quale lui stesso fa spesso riferimento non dando, alla fine, il buon esempio».

Nel regolamento per la gestione del PalaBcc, la violazione, anche di una sola norma, comporta la revoca dell’affidamento della gestione dell’impianto al gestore.

04/05/2011 9.41