Lo spot di Di Primio sul sito del Comune. Pd: «sindaco scorretto»

CHIETI. «Una scorrettezza amministrativa». Così il consigliere d'opposizione Alessandro Marzoli bolla l'ultima trovata pubblicitaria del sindaco.

Un anno è passato e il primo cittadino ha deciso di festeggiarlo con un video (probabilmente a pagamento anche se non viene segnalato in alcun modo) per incensare i suoi ultimi 12 mesi di lavoro. Il documento, che dura in tutto 11 minuti e 22 secondi, è stato caricato su You Tube (dove al momento conta meno di 200 visualizzazioni) e inserito, con codice embedded, anche nel sito istituzionale del Comune di Chieti.

Più sotto anche un banner che recita: «con un anno di amministrazione Di Primio Chieti torna a vivere». Infastidito dall'iniziativa, però, il consigliere Alessandro Marzoli (Pd) per questa commistione tra amministrazione politica (pro tempore e di parte) e l'istituzione Comune (di tutti). Il consigliere si domanda anche che fine abbia fatto, invece, quel video promozionale della Città di Chieti utilizzato per l'Expò di Shangai, pagato con soldi pubblici.

«Nonostante le promesse fatte in Consiglio Comunale di mettere a disposizione tale video sul sito web del Comune di Chieti ancora oggi, tranne alcuni privilegiati, i cittadini non possono accedere liberamente ad un video promozionale del nostro territorio che è stato pagato con i soldi della collettività». Bisogna accontentarsi, per il momento, di quello dei successi del sindaco.

«Sono scioccato da questa scorrettezza amministrativa», continua Marzoli riferendosi allo spot del primo anno di attività del sindaco. «Quel video Di Primio lo pubblichi sul suo sito personale e su Facebook, ma abbia la decenza di toglierlo dalla home page del sito istituzionale del Comune, che non è certamente di sua proprietà. Spero che il triste messaggio pubblicitario venga rimosso immediatamente e sono pronto a compiere tutti gli atti formali necessari, anche all' interno del Consiglio Comunale, se ciò non dovesse avvenire nelle prossime ore».

27/04/2011 13.48