Crisi del commercio a San Salvo, le proposte del centrodestra

SAN SALVO. Consiglio comunale che non si riunisce da mesi (l’ultimo è stato il 24 febbraio) e sedute che, anche se convocate, il più delle volte vanno deserte.

Così, questa volta, è stata la minoranza di centrodestra a convocare una seduta straordinaria per discutere della crisi del commercio.

Eugenio Spadano, capogruppo del Pdl al Comune di San Salvo, denuncia l’immobilismo amministrativo della Giunta Marchese e annuncia l’iniziativa del gruppo di centrodestra.

«Visto che il Consiglio Comunale di San Salvo ormai non si riunisce più, infatti l’ultima seduta si è tenuta il 28 di febbraio – fa notare Spadano - e che il sindaco si guarda bene dal farlo, temendo l’impossibilità di governarlo, visto che da più di un anno circa la metà delle sedute sono andate deserte, oppure non si sono concluse per mancanza di numero legale, i gruppi consigliari del centrodestra lo hanno convocato per l’ennesima volta».

La convocazione è stata fatta per affrontare uno dei tanti problemi che affliggono San Salvo, quello del commercio. Un problema «al quale l’Amministrazione comunale – sottolinea l’esponente del Pdl - non ha nemmeno tentato di dare risposte, anzi sembra che per Marchese il problema non esiste».

A San Salvo, però, molti esercizi commerciali sono stati chiusi negli ultimi anni, e anche quelli che sono aperti trovano difficoltà enormi ad andare avanti.

Per l’opposizione consiliare le cause sono diverse, alcune delle quali non imputabili all’amministrazione comunale (vedi crisi economica), ma diverse sono «macroscopicamente le colpe della gestione Marchese».

Spadano si riferisce all’assenza di parcheggi al centro, ormai da 20 anni, all’inadeguatezza del piano traffico, al centro storico urbanisticamente abbandonato a se stesso, anche sotto l’aspetto igienico–sanitario, «nella più completa assenza di idee per valorizzarlo e riportarlo ad un livello vivibile – chiosa l’esponente di minoranza - sia per la sicurezza dei cittadini, sia per la possibilità di indurre iniziative commerciali».

Per questo il centrodestra ha proposto, in occasione della seduta del Consiglio comunale che si terrà il 21 aprile, alcune idee per ridare un impulso al commercio del centro storico: riduzione dell’Ici dell1% agli esercenti commercial che sono proprietari dell’immobile; riduzione del 50%, se proprietari, e del 100% se affittuari, della tassa sui rifiuti solidi urbani; riapertura, in via sperimentale per 3 mesi, della zona interdetta al traffico, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30; contingentamento dei tempi di sosta nelle zone del centro storico; presenza fissa di un vigile di quartiere per vigilare sulla sicurezza del centro storico.

«Vediamo se l’Amministrazione comunale – conclude San Salvo - è sensibile ad una sollecitazione concreta che ridarebbe fiducia ai commercianti del centro di San Salvo, che si sentono abbandonati a se stessi».

20/04/2011 8.16