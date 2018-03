Elezioni Vasto. Desiati: «noi la novità, Lapenna ha fallito»

VASTO. «Noi siamo la vera novità di queste elezioni».

È stata una delle frasi più applaudite pronunciate dal candidato Sindaco Massimo Desiati. La presentazione delle liste che lo appoggiano in questa competizione amministrativa ha avuto luogo nel pomeriggio di sabato, a Vasto Marina, nei locali Di un ristorante. Due dunque le liste, Progetto per Vasto e Unione Italiana/MPA, a sostegno di Desiati. Ha preso la parola per primo Filippo Di Risio, dell’MPA, il quale, dinanzi ad un folto pubblico di sostenitori e simpatizzanti, ha ribadito la volontà di realizzare gli obiettivi del programma nonché l’impegno per l’elezione di Desiati. Ha preso poi la parola il candidato sindaco, che ha attaccato i partiti politici in quanto «ripiegati su se stessi» e incapaci di dare risposte ai cittadini.

«Ci ho tenuto – ha detto Desiati – a cominciare da Vasto Marina, simbolo della mortificazione che questo territorio ha subito, in modo particolare per quanto attiene il turismo».

Nel suo Desiati ha poi parlato diffusamente della genesi del “Progetto”, frutto del lavoro di più di un anno, scritto a più mani, che ora, in forma di Programma, viene presentato agli elettori. «Non si tratta di un programma copia-incolla, come nelle abitudini dei partiti, ma di una visione d’insieme sulle cose da fare». No quindi ad un agire amministrativo dettato dall’emergenza, magari dettato da necessità egoistiche. Duro attacco, poi, sia a Lapenna («ha fallito»), sia alla opposizione che, questo è il giudizio di Desiati, «ha brillato per la sua inconsistenza».

Dopo aver presentato il coordinamento della coalizione che lo sostiene, formato da Valerio Ruggieri del “Progetto per Vasto”, da Michele Cappa dell’Unione Italiana e da Filippo Di Risio dell’MPA, Desiati ha invitato ad alzarsi in piedi i 48 candidati consiglieri, «uomini e donne per bene», la cui età media, è stato sottolineato, è di 40 anni.

