Elezioni amministrative, Vasto: 7 aspiranti sindaci. Celenza escluso

AMMINISTRATIVE 2011: LE LISTE. VASTO. Un vero e proprio esercito di candidati a Vasto. Ben otto aspiranti alla carica di sindaco sindaco, ognuno dei quali con più liste.

Sono ben cinque le liste a sostegno del candidato del centrosinistra, Luciano Lapenna, mentre Mario Della Porta, candidato del centrodestra, è supportato da 4 liste. Sono tre per Nicola Del Prete e due per Massimo Desiati. Una ciascuno, infine, per Ivo Menna, Incoronata Ronzitti, Marco Gallo e Michele Celenza.

LA COMMISSIONE ESCLUDE LA LISTA 'PORTA NUOVA PER VASTO'

Non otto, ma sette candidati a sindaco a Vasto: infatti la lista 'Porta Nuova per Vasto', con Michele Celenza capofila, viene infatti esclusa dalla competizione per errori formali insanabili nella procedura che ha accompagnato la presentazione della candidatura. La decisione è della Cecir, la Commissione elettorale circondariale, che ha analizzato tutta la documentazione prodotta dai numerosi 'attori' in campo. Rammaricato e profondamente dispiaciuto Michele Celenza, presidente dell'associazione 'Porta Nuova': «Mi assumo tutta la responsabilità per questa esclusione e mi scuso con quanti avevano creduto nel progetto, appoggiato la mia persona e datomi grande fiducia ed ulteriore slancio e passione per l'impegno civico e per questa competizione elettorale».

18/04/2011 20.32





Candidato sindaco MARIO DELLA PORTA - POPOLO DELLA LIBERTA’ Maria Nicoletta Alessandrini detta Mariella, Katia Bastonno Stefano Berghella Elio Bitritto Michele Bosco Alfonso Candeloro Vincenzo Castellano Angelo D’Ercole Gino De Rosa Giuseppe Di Giacomo Diomira Edda Di Pietro Ernestina Pierabella Guido Giangiacomo Michele La Palombara Manuele Marcovecchio Antonio Monteodorisio Michele Naglieri Michele Notarangelo Angelo Paladino Benito Perrino Palmerino detto Rino Pomponio Nicola Sciartilli Etelwardo Sigismondi Piero Sisti GIOVANI VASTO Alessandra Cappa Carmine Cilli Giulio Maria Cocco Alessio Corazza Vincenzo D’Adamo Katia D’Amico Luca Del Casale Francesco Del Villano Domenico Di Chiacchio Cinzia Di Medio Simona Di Rosario Pamela D’Orazio Ermanno Falone Umberto Marinucci Rosalba Maselli Elena Mazzatenta Paolo Sacchetti Alessandro Tucci Marco Bianchi Luca Capanna Fabio Pollutri Davide Rossi Daniele Giannuzzi Maria Zinni VASTO FUTURA-RIALZATI ABRUZZO Francesco Paolo D’Adamo Nicola Bosco Vincenzo Bozzelli Paolo Calvano Francesco Camperchioli Nicola Cappello Gianluca Caso Andrea D’Adamo Sebastiano D’Adamo Francesco Di Fano Massimo Di Risio Stefania Di Rosso Antonio Donatelli Marcello Padovano Michele Paolino Ercole Ranalli Francesco Ricciardi Nicola Salerni Sabrina Scampoli Nicola Smargiassi Nicola Soria Francesco Stivaletta Antonella Treviso Laura Vinciguerra UDC Vincenzo Totaro Berardino Ranalli Maurizio Baiocco Emilio Lucio Bolognese Nicola Bozzelli Vito Alberto Candeloro Roberto Celenza Simonetta Costantini Giuseppe Colantonio Michele Del Greco Walter detto Agostino Della Penna Massimo Di Biase Tiziana Di Lello Ottavio Di Tullio Domenico Fitti Roberto Laccetti Sandro Luciani Giovanni Menna Massimiliano Montemurro Francesco Pedace Francesco Piccolotti Gianluca Scafetta Giuseppe Scafetta Pierluigi Andrea Troiano

Candidato sindaco IVO MENNA LA NUOVA TERRA Ruth Beate Schroth Grazia Colameo Valeria Anna Filannino Anna Pomponi Isabella Wesmas Maria Liliana Berardi Tamara Doina Lupu Dino D'Ugo Paolo Buontempo Michele Mancini Antonio Lattanzio Antonio Piccirilli Nicola Travaglini Luca Poli Marco Ciampoli Marco Fratalicchi Roberto Santoro Catarin Petrigi detto Bino Ursu Simone Di Fonzo Romolo Marroni Alessandro Corso Salvatore Tedesco

Candidato sindaco MICHELE CELENZA (LISTA ESCLUSA)

PORTA NUOVA PER VASTO Davide Aquilano Fabio Cedro Giovanni Colangelo Sergio Comparozzi Tiziana D'Attilio Antonio Della Penna Fabio Del Prezzo Claudio Di Biase Nicolina Di Paolo Pamela Gaspari Marco Genovesi Paola Locasciulli Antonella Pacitto Laura Sacchetti Andres Silvestri Marilisa Spalatino Nicola Valentini

Candidato indaco NICOLA DEL PRETE ALLEANZA PER VASTO Davide D'Alessandro Teodoro Bevilacqua Sabrina Bocchino Samantha Colangelo Giovanni Antonio Corvino Chiara Cupaioli Francescopaolo D'Adamo Fiorenzo D'Ainzara Alvaro Fulvio De Notaris Nicola Di Bussolo Rosanna Di Michele Fabio Di Paolo Fabio Di Santo Cinzia Di Silvio Teresa Gileno Monica Guarini Annunziata Maria Rita detta Rita Moffa Nicola Molino Francesco Rivellino Erenio Rossi Roberto Russo Patrizia Scafetta Rosalba Viola Giannunzio Visconti ALLEANZA PER L'ITALIA Alessandro La Verghetta Francesco detto Checco Baldassarre Nicola Bevilacqua Lenino Bologna Cesare Caccavale Salvatore detto Franco Castelli Adriano Chiavaro Mauro D'Adamo (indipendente) Davide Delle Donne Mario Di Ilio Giuseppantonio D'Ortona Fabio Falasca Giampiero Giuliani Patrizia La Gioia Tommaso Monaco Paolo Notaro Antonio Passeretto Michele Provicoli Giuseppe Rucci Davide Silano Giuseppe Soldano Giuseppe Spadaccini Claudio Taddei Michele Zucaro FUTURO E LIBERTÀ PER L'ITALIA Mario Baiocco Maria Vincenza detta Enza Armando Nicolino Budano Incoronata Carlucci Gianluca Catalano Giovanni Di Nanno Candida Donatone Carlo D'Onofrio Leonardo Falco Raffaello Gaspari Giuseppe La Rana Nicola Lemme Roberta Marraffino Luigi Monteferrante Stefano Moretti Nicola Mosca Mariano Piacevole Pino Pollutri Bruno Sanelli Alfredo Scarano Angelo Spada Emilia Tomeo Vincenzo Verretti Antonio Vinciguerra

Candidato sindaco MARCO GALLO MOVIMENTO 5 STELLE VASTO BEPPE GRILLO Clelia Bruno Gianluca Castaldi Denis Cortellini Francesco Di Casoli Michele Galizia Gianluca Gallo Carmela Grippa Domenico La Palombara Vito Lepore Ivan Ottaviano Giovanni Antonio Pitetti Angelo Reale Angelo Ronzitti Michele Saraceni Simone Smargiassi Serena Smerilli Leo Spadaccini Pietro Sputore Giannicola Stivaletta

Candidato sindaco LUCIANO LAPENNA PARTITO DEMOCRATICO Giuseppe Forte Maria Amato Marino Artese Gabriele Barisano Alessio Ciffolilli Sandro detto Vanni Curcio Valentini Giulio D'Adamo Alfonso De Luca Alessandra De Vincentis Antonio Del Casale Giovanni Della Gatta Nicola Della Gatta Teresa Maria Di Santo Luciano Antonio Gentile Simone Lembo Lina Marchesani Alessandro Marcone Francesco Menna Domenico detto Mimì Molino Daniza Pomponio Claudio Sabatini Vincenzo Sputore Nicola Tiberio Marisa Ulisse ITALIA DEI VALORI Elio Baccalà Daniela Beleuta Patrizia Bevilacqua Alfredo Bontempo Marina Capitelli Roberto Carlucci Vincenzo Ciancio Giancarlo Cinquina Florindo Croce Marco Del Bonifro Angelo Del Lupo Eleonora Del Lero Zenaida Adela Ivanusi Annalisa Marchioli Eliana Menna Massimiliano Monaco Marzia Paola Natarelli Arturo Piccirilli Corrado Franco Sabatini Antonio Spadaccini Pierpaolo Antonio Sticca Ettore Tiberio Domenico Tinaro Ernesto Urbano GIUSTIZIA SOCIALE Nazario Augelli Alfonso Berardi Maurizio Bevilacqua Andrea Raffaele Ciccotosto Antonio D'Ambrosio Cinzia De Libertis Stefania Del Casale Stefano Del Piano Nicola Silvio Di Francesco Lina Di Paolo Lorella Ferrara Matteo Florio Lucia Ialacci Vincenzo Lovascio Daniele Manzone Luigi detto Gino Marcello Luciano Marchesani Luigi Carmine Masciulli Gheorghe Nedelcu Antonio Nocciolino Mario Fiorentino Olivieri Giovanna Paolino Gabriele Petragnani Michela Rosato SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ Anna Suriani Dorando Chiari Luigi Cinquina Donatella Conte Maurizio Corvino Ernesto D'Adamo Antonio De Filippis Mauro Del Piano Nadia Di Nanno Antonio Di Nardo Toni Di Renzo Federica Faga Francescopaolo Fiore Rossella Fusoni Gabriella Galante Piero Geminelli Gino La Viola Giuseppe Munafò Fernanda Pizzuto Francesco Luigi Porreca Michele Sonnini Michele Spadaccino Maurizio Vicoli Raffaele detto Jakka Zaccagna RIFONDAZIONE COMUNISTA Luca Berardinelli Francesco Bevilacqua Ivo Carampin Alessandro Chisari Paola Cianci Nicola D'Adamo Davide Di Rado Silvio Forgione Dario Nicolangelo Leone Marco Giannone Giuseppe Madonna Marco Marra, Francesco Paolo Molino Roberto Naccarella Maria Capano Perrone Giuseppe Rossi Levino detto Levi Schiavone Fabio Smargiassi Giulio Spadaccini Pierangela Suriani Alessio Tenaglia Carmine Tomeo Francesco Zerra

Candidato sindaco MASSIMO DESIATI PROGETTO PER VASTO Massimiliano Benedetti Andrea Pietro Bischia Paolo Caldarelli Michele Cianci Silvia Ciccarone Gianni Cicchini Michele Della Gatta Gianrocco Di Bussolo Donato Di Fonzo Paolino Giancarlo Di Lello Rolando Di Nardo Mauro La Verghetta Umberto Marinozzi Virgilia Amalia Memoli Giuseppe Monopoli Vincenzo detto Enzo Naglieri Giuseppe Napolitano Vito Pitagora Simona Santoro Saverio Scampoli Marco Scarpone Michelangelo Sottile Marianna Vittore Nicola Vittorini UNIONE ITALIANA-MPA Rosa Alberani Antonia Antonilli Concetta Maria Nicola detta Nicla Bosco Antonia Busico Michele Cappa Antonio Cicchini Pietro Ciccotosto Angela D'Alfonso Francesco Del Borrello Giuseppe De Rosa Massimiliano Ferro Michele Fizzano Gianluca Guidone Angelo Lattanzio Roberta La Verghetta Roberto Mancini Davide Mastrangelo