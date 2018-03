Elezioni amministrative, Lanciano: 16 liste per 4 aspiranti sindaci

AMMINISTRATIVE 2011: LE LISTE. LANCIANO. Quattro aspiranti sindaci, sedici liste e poco più di 380 pretendenti al ruolo di consigliere comunale.

La carica dei candidati di Lanciano si è messa in moto. Oggi alle 12 è scaduto il termine di presentazione delle liste; i giochi sono ormai fatti e, tra un mese esatto, verrà ‘decretato’ il nuovo sindaco della città.

Sui candidati si è detto molto. Ermando Bozza la continuità con il passato; Mario Pupillo l’alternativa di centrosinistra; Donato Di Fonzo, la rottura con il centrodestra nel centrodestra; Pino Valente, la scelta apartitica. Chi riuscirà maggiormente a convincere l’elettorato? Quanto fatto finora è importantissimo, ma saranno decisivi questi ultimi 30 giorni, e saranno decisivi i 24 componenti scelti in ogni singola lista. Ecco l’elenco dei nomi, con una precisazione dovuta: da quasi una settimana ci siamo ‘avvantaggiati’ per cercare i nomi. Abbiamo sollecitato più e più volte, con telefonate e mail, i responsabili di partito o di lista. Abbiamo chiesto di inviarci gli elenchi dei nomi fino a qualche minuto fa. Chi non ha voluto inviare la lista avrà le sue buone ragioni. O, almeno, ce lo auguriamo. In caso contrario può sempre inviarcele, e provvederemo a inserirle. Non senza un minimo di… disappunto.

Candidato sindaco ERMANDO BOZZA IL POPOLO DELLA LIBERTA’ – BERLUSCONI CON BOZZA Arnone Francesco Bisbano Luciano Bomba Cesarino Bomba Fabrizio Bucci Iolanda Campitelli Vincenzo Caporrella Eugenio Cirulli Fernando De Felice Mario Alfredo De Rentiis Fernando Di Campli Graziella Di Domenico Marco Di Francescantonio Umberto Di Menno Di Bucchianico Marcello D’Ortona Manlio Ferretti Marino Fratangelo Luciano Giancristofaro Pietro Montefusco Sofia Palmieri Angelo Pasquini Orlando Rulli Ivaldo Russo Antonio Salvatore Giovanni UDC Bomba Paolo Gargarella Roberto Ciccarese Francesco Fantini Giovanni Pasquini Flavio Di Menno Di Bucchianico Manuela D'Amico Errico Paolucci Tonia Allegrino Luciano Assenti Giovanni Caravaggio Simona D'Alfonso Guido Dell'Elce Feliziano Di Marco Maurizio Di Meco Alessio Vittorio Di Rocco William Esposito Nino Fiorillo Giuseppe Giannico Gabriele Umberto Martelli Consiglio Melizzi Matteo Petroro Lorenzo Rosati Fabrizio Rulli Mariangela LA DESTRA Di Ciano Bruno Ballerini Gianluca Ciarla Pierluigi Damiano Paolo De Arcangelis Alessio D’Intino Ruggero Di Tullio Amedeo Fantini Luciano Ferrante Sergio Romano Gargarelli Antonio Giuliani Umberto La Morgia Massimo Lombardi Gloria Masciarelli Mauro Nativio Maria Grazia Ramasco Marino Sciovante Marianna Spiropoulou Athanassia CON BOZZA SINDACO Bossi Fausto Di Battista Domenico Di Carlo Nicola Di Martino Aalessandro Di Menno Di Bucchianico Alfredo D’Ovidio Eugenio Durastante Rodolfo Gentile Giuseppe La Morgia Riccardo Marconetti Filippo Marinelli Maria Concetta Martelli Carlo Mausoleo Lucio Memmo Paola Morgione Vittorio Natale Alfredo Nativio Giovanni Pantaleo Fiore Petrosemolo Alberto Prospero Franco Russo Giuseppe Sacco Donatella Toppeta Luigi Vassano Mauro ALLEANZA PER LANCIANO LIBERA – FOSCO Fosco Nicola Andreoli Tommaso Angelucci Maurizio Braccia Tonino Camiscia Carmine D’Autilio Italo Di Battista Vincenzo Di Berardino Emanuele Di Campli Giuseppe Di Menno Di Bucchianico Giovanni Di Nunzio Eugenio Fantini Antonio Ferruccio Luciano Formica Rosalba Giancristofaro Tiziana Mambella Sinibaldo Paglione Nicola Pantaleone Vincenzo Paolucci Giordano Romano Francesco Salerno Fiorenzo Scarizza Remo Strizzi Rodolfo Torretta Matteo ENERGIE NUOVE PER LANCIANO Antonelli Luca Berghella Massimiliano Bucci Antonio Bucciarelli Damiano Emanuele Catabbi Franca Cavacini Giovanni Cericola Carmine Cipollone Marco D’Orsaneo Rosanna D’Orsogna Bucci Albin Di Campli Olga Di Cicco Francesca Di Loreto Gabriele Di Nunzio Vincenzo Brettone Eugenio Falcone Piero Di Bucchianico Gino Lazari Giancarlo Luciani La Rovere Marcella Marrocco Paola Pizzi Nadia Spoltore Gaspare Di Nucci Tania Vitullo Felice

Candidato sindaco MARIO PUPILLO LANCIANO IN COMUNE Ucci Domenico detto Mimì Bendotti Dora Benedetti Matteo Cenci Paolo Ciancaglini Giuseppe Cibotti Maria Bernardetta Cimetta Claudia Cimini Nicola De Luca Angelo Di Bucchianico Antonio Di Campli Giuseppe Di Cicco Mario Di Matteo Alessandro Di Nunzio Antonio Farina Monica Festa Francesco Litterio Daniele Manzi Antonio Oyemwense Edosa Terence Pierantonio Felice Rapino Mario Talone Sandra Tenaglia Raffaella Zinni Lucio UNITI PER LANCIANO Vinciguerra Pierluigi Caporale Alex Cirulli Adalgiso Di Loreto Lorenzo Di Matteo Vincenzo Di Toro Fausto D’Ortona Giuseppe Ferrantone Patrizia Franceschini Antonella Gallucci Luca Khamis Amira La Caprara William La Palombara Giuseppe Marfisi Gabriele Orecchioni Stefano Paolini Emilia Giuliana Pasquini Nicola Rivenuta Angelina Rossi Francesco Torosantucci Carlo Ucci Maria Lucia Zulli Sandro Papa Pia Dora Canistraci Adina PD Marongiu Leo Bianco Antonio Borrelli Maria Saveria Campitelli Marinella Cavallo Raffaele Cimini Ermanno De Luca Piervincenzo Di Biase Adrian Di Campli Valentino Di Nardo Mariateresa El Ghosseini Loay Ferrante Alfredo Folchi Silvia Giancristofaro Vincenzo Laccisaglia Angelo Maranzano Vincenzo Nicolucci Giacomo Rosati Emidio Saltarella Rossella Sasso Pasquale Spinelli Mirella Stella Alfonso Tavani Manuela Zulli Antonio IDV Michele Marino Ballatori Luigino Caporale Iolanda Carosella Antonella Console Michelino Crippa Gianmarco Di Bucchianico Gabriele Di Diego Massimo Di Luca Gennaro D’Onofrio Nicola Di Rosario Aida Iasci Gabriele Manzo Luca Milano Walter Pasquarelli Romeo Pincione Angela Rubini Enrico Ruggieri Fabio Starace Giovanni



PRC Berardi Filippo Borzillo Italia detta Lia Cannone Rodolfo Natale Ciccone Fulvio D’Aquino Corrina Floralisa De Fidelibus Levino Del Corpo Luciano Antonio De Marco Marianna Di Santo Gidia Ferrante Marcello Gaeta Gianpiero Giannico Coralbo Marsilio Clelia Nereo Carlo Pellicciotta Roberto Polito Francesco Rossi Silvio Russo Gaetano Russo Sergio Sciascia Maria Adele Settembrini Renato Tinari Valeria SEL Rapino Dario Aimola Giulia Antonacci Giovanni detto Gianni Antonucci Fausto Arabi Nicola Benvenuto Geltrude detta Gedi Canzano Enzo Caporale Pietro Cialdini Umberto Cianci Alessandro Ciccone Antonio Cimino Luca Cotellessa Piero Di Biase Filomena Di Genni Pasqualino D'Onofrio Gianni Gialloreto Alfredo Micolucci Davide Nicolai Anna Pagliai Mirko Spinelli Mirco Terrei Carlo

Candidato sindaco DONATO DI FONZO LANCIANO NEL CUORE Paolucci Adele Bomba Pietro Brasile Gustavo Caporale Davide Casalanguida Mattia Di Biase Marco Di Corinto Nicola Di Campli Donato Di Fresco Fiorangela Di Giuseppe Eliseo Ferrante Andrea Forte Mario Galati Lorenzo Legini Orlando Nasuti Sebastiano Pepe Roberto Piscopo Nicola Pompa Marco Rapino Massimo Rucci Vincenzo Silvio Di Iullo Tascione Evandro Vincenza Viola Zulli Guerino



INSIEME CON DONATO DI FONZO SINDACO Codagnone Matelda Battistella Tiziano Cancello Mauro Caporale Gabriella Casalanguida Camillo Dolcetti Simona Fiorelli Nicola Iurisci Giancarlo Lella Vito Luciani Licinio Pannacci Paola Paone Amanda Yakeline Perretti Nicola Piacere Renato Roselli Giuseppe Torriero Pompa Giovanni Vallaspra Oriana

Candidato sindaco PINO VALENTE PROGETTO LANCIANO Bianchi Patrizia Ciccocioppo Eugenio Cieri Vincenzo Cotellessa Francesco Di Bartolomeo Umberto De Ritis Luca Ferrante Giuseppe Fratini Alfredo Loreto Maria Gabriella Manzi Giuseppe Memmo Roberto Natale Tulio Pantaleone Maria Elena Paolucci Gabriele Pasquini Carlo Piersanti Walter Pocetti Alessandro Ranieri Massimo Rosati Paolo Rovetto Marcello Salvatore Sebastiano Silverii Nicola Ucci Michele Zulli Rossano RINNOVIAMO LANCIANO Vitucci Luana Antonelli Giovanni Biondi Edoardo Caldararo Vincenzo Cotellessa Vittorio D'Agostino Gerardo De Gregorio Michele Di Naccio Antonio Martino Daniele Menno Di Bucchianico Raffaele Murgia Adriano Olimea Fabrizio Pagano Daniele Pagliaccio Vito Paolino Bruno Ranalli Diego Ranieri Lelio Rosato Claudio Salvatore John Frank Salvucci Maurizio Tiberio Raffaele Trivilino Giovanni Verna Giacinto Vinciguerra Piero

d.d.c. 16/04/2011 15.30