Elezioni Amministrative, Fara San Martino: due liste in gara

AMMINISTRATIVE 2011: LE LISTE. FARA SAN MARTINO. Il Comune torna al voto dopo due legislature guidate da Antonio Tavani, assessore provinciale e vice presidente della Giunta Di Giuseppantonio.

Lo stesso Tavani non si candida come sindaco ma è comunque in lista tra gli aspiranti consiglieri nella formazione che l’ha sostenuto negli ultimi due mandati che a sua volta oggi sostiene Giuseppe Di Rocco.

L’altra lista, invece, ‘’Fara con noi il paese che vogliamo’’ punta tutto su Carlo De Vitis.

Ecco le liste:

CANDIATO SINDACO DI ROCCO GIUSEPPE L’AQUILONE Cipolla Maria Piera Cocco Paolo Di Ienno Mario Marrone Ivano Natale Luigi Di Sciullo Agostino Alleva Chiara Orsatti Andrea Tavani Antonio

CANDIDATO SINDACO DE VITIS CARLO FARA CON NOI IL PAESE CHE VOGLIAMO Di Marino Antonietta Di Cecco M.Raffaella Valente Luigina Masciantonio Claudia Valente Elena Ciccotosto Tullio Carozza Daniele Bucci Paride De Vitis Carlo

d.d.c. 16/04/2011 12.28