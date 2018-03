Amministrative, Sigismondi (Pdl) presenta le 300 pagine di cose fatte

VASTO. Oltre trecento pagine per ‘raccontare’ la propria storia ed attività politica e cercare di confermare la fiducia degli elettori.

Etelwardo Sigismondi presenta la sua candidatura al Consiglio comunale di Vasto, in corsa con il Pdl, attraverso un ‘libro’ contenente appunto tutta la sua attività politica svolta in questi ultimi cinque anni.

«Ritengo – ha detto Sigismondi in conferenza stampa - che ogni consigliere uscente debba render conto della propria azione svolta in Consiglio comunale. Io quest’oggi lo faccio presentando questo dossier».

Nel libro Sigismondi elenca tutte le battaglie condotte contro «l’immobilismo» dell’Amministrazione Lapenna: dalla contrarietà all’aumento delle tariffe per i servizi scolastici a quella all’aumento del numero degli assessori in Giunta; dalla battaglia per salvare il presidio della Polfer della stazione ferroviaria Vasto San Salvo, alla richiesta dell’istituzione dei volontari per la sicurezza; dalla raccolta differenziata, alle iniziative per evitare l’aumento della Tarsu; dall’intervento a sostegno delle famiglie vastesi colpite dalla crisi fino alle proposte per rendere più efficiente il Consiglio comunale.

E poi interventi per chiedere maggiore attenzione per i quartieri periferici della città, per sollecitare l’approvazione del Piano Casa, per incalzare l’Amministrazione comunale sulla gestione di Palazzo d’Avalos e per la risoluzione dell’annoso problema degli allagamenti alla Marina.

E ancora interrogazioni sulle Politiche giovanili, oltre a tutti gli argomenti urbanistici come la variante alle Nta del Prg, il Piano di recupero del centro storico, il Piano del demanio marittimo.

Oltre a questi temi, Sigismondi rendiconta il lavoro svolto in aula consiliare mediante puntuali interventi alcuni dei quali durati anche oltre un’ora.

“Sempre in prima linea. Per Vasto” è lo slogan che accompagnerà la campagna elettorale di Sigismondi: «Riassume tutto l’impegno profuso in questi anni guidato dal senso di responsabilità e dal grande amore che nutro nei confronti della mia città. Per questi motivi – ha concluso il candidato - chiedo nuovamente ai Vastesi la loro fiducia per le imminenti elezioni amministrative».

15/04/2011 10.13