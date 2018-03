Mobilitazione contro il Nucleare : i Giovani Teatini non si taglieranno la barba fino al Referendum

CHIETI. Un particolare tipo di mobilitazione contro il nucleare sarà adottata da diversi comitati di giovani teatini.

Gli aderenti, infatti, hanno deciso di farsi crescere la barba fino al 12 e 13 giugno, giorni in cui si terrà il referendum sul nucleare.



Si tratta di una mobilitazione permanente che ha come obiettivo in primis quello di raggiungere il quorum al referendum e poi di bocciare con il “SI” l'ipotesi nucleare. Le ragazze che aderiscono all'iniziativa hanno scelto una maniera un po' più semplice per manifestare la propria posizione: quella di indossare un fiocco arancione.

L'iniziativa spontanea, nasce anche in seguito alla bocciatura in Consiglio comunale dell'ordine del giorno che impegnava il sindaco ad esprimere al presidente Chiodi un atto formale per escludere la possibilità che il territorio regionale e in particolare Chieti sia tra quelli considerati idonei per l'istallazione di impianti nucleari e lo stoccaggio di materiale radioattivo.



“Giovani Chieti per il sì contro la nuova minaccia nucleare”, questo è il nome del nuovo gruppo nato su Facebook, come ha spiegato il responsabile regionale dei Giovani Democratici Alessandro Marzoli che ha presentato l'iniziativa insieme al Coordinatore Regionale Giovani Italia dei Valori Giampiero Riccardo. L’iniziativa sarà soprattutto divulgata attraverso Facebook, dove saranno pubblicate le foto dei progressivi stati di crescita della barba.

«L'azione di sensibilizzazione», spiega Marzoli, «ha già ricevuto tante adesioni e non vuole assolutamente essere politicizzata ma ha l'intento di essere aperta a tutti i cittadini che sono contrari allo scellerato e irresponsabile ritorno alla minaccia Nucleare».

13/04/2011 7.48