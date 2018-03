Elezioni a Vasto, spunta l’ottavo candidato: è Marco Gallo del Movimento 5 Stelle

VASTO. Alla fine è spuntato pure l’ottavo candidato a Vasto, e potrebbe anche non essere l’ultimo, visto che l’Idv non ha ancora ufficializzato la sua posizione.

In corsa alle prossime amministrative del 15 e 16 maggio, oltre a Lapenna, Della Porta, Ronzitti, Celenza, Desiati, Del Prete e Ivo Menna, ci sarà anche Marco Gallo, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle.

La lista nata dall’iniziativa a livello nazionale di Beppe Grillo ha dunque deciso di correre da sola, dopo le recenti polemiche che avevano creato una spaccatura interna e messo in forse il sostegno a Michele Celenza.

Sabato 9 aprile a Milano, presso la sede nazionale del Movimento 5 Stelle, in un incontro con tutti i candidati sindaci d’Italia, presente lo stesso Beppe Grillo, Marco Gallo, eletto nelle primarie dall’assemblea del movimento, ha ricevuto il riconoscimento ufficiale tramite “certificazione” della lista.

«La nostra lista, come previsto dal Non Statuto del movimento – sottolineano in una nota i rappresentanti dell’associazione vastese - è esclusa da alleanze pre-elettorali e si presenta autonomamente come vera lista indipendente».

Sfuma dunque l’alleanza con l’associazione Porta Nuova, che candida Celenza, e il Movimento 5 Stelle – o forse solo una parte di esso? – va ad incrementare la già nutrita rosa di aspiranti alla carica di sindaco.

L’entusiasmo e lo spirito di novità sono sicuramente i tratti distintivi del movimento, che infatti precisa che «l‘entusiasmo e l’energia profusa da ognuno di noi, unita alla competenza e alla voglia di fare per la nostra città, per cambiarla e lasciarla migliore ai nostri figli, ci hanno incoraggiato a non “farci scappare” l’occasione di dare ai cittadini vastesi vicini agli ideali del movimento, agli indifferenti, agli arrabbiati, ai tentati dal non voto, l’opportunità di esprimere un voto di rottura alternativo al sistema».

Entusiasmo e novità, dunque, ma anche senso di responsabilità: «Siamo cittadini attivi auto-organizzati e autofinanziati – aggiungono gli esponenti del movimento - che desiderano contribuire in prima persona al benessere della propria comunità e che pretendono di partecipare alla costruzione di un futuro migliore, coinvolgendo quanto più possibile altri cittadini come noi che ci piacerebbe vedere attori coscienti della gestione della cosa pubblica con un comune denominatore: la responsabilità».

