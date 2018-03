I conti del Comune di Francavilla, tensioni tra sindaco e Landolfo

FRANCAVILLA AL MARE. Un esposto su presunte irregolarità del bilancio approvato dal consiglio comunale di Francavilla era stato presentato a maggio scorso.

A firmare il documento, di cui avevamo ampiamente scritto, è stato Raffaele Landolfo, un francavillese, nonché dipendente del Ministero Econimia e Finanze.

Nei mesi scorsi, però, il sindaco Nicolino Di Quinzio, insieme all'ex direttore Generale Antonio Infantino, ha scritto una lettera al Ministero dell'Economia per capire se la posizione di Landolfo, che si firma mettendo in calce il riferimento dello stesso Ministero, «trovino riscontro in seno agli organi ministeriali» e qualora vi siano ha richiesto un incontro con un dirigente responsabile «per poter illustrare con esattezza la situazione economica-finanziaria del Comune».

Nei mesi scorsi Landolfo ha anche scritto ad ogni singolo amministratore del Comune di Francavilla una relazione tecnica sullo stato dei conti («oltre ad essere gravissimi per il Bilancio avranno ripercussioni pesantissime su tutti i cittadini») e più di una volta («con la massima cautela») ha analizzato lo stato del bilancio comunale «sulla base di atti che appaiono sul sito del Ministero dell’interno nonché nell’Albo Pretorio».

Landolfo spiega di far parte «di un organo tecnico di controllo che si occupa di legittimità e di merito degli atti che hanno riflessi sulla finanza pubblica e che solo in pendenza di situazioni di estrema criticità provvediamo-su ordine del Ministro- ad esperire verifiche amministrativo- contabili».

E se nella lettera inviata a Roma il sindaco sostiene che i resoconti di Landolfo vengano fatti «con estrema leggerezza e superficialità» e che le conclusioni «sono attinte da chiacchiere di corridoio carpite qua e là», lo stesso Landolfo replica incredulo: «Di Quinzio esagera e di non poco insieme al suo ex direttore Generale. Quando scrivo», spiega, «tengo davanti elementi giuridici facilmente rintracciabili e che sono gli atti Ufficiali dell’amministrazione Comunale. Mi sorgono molti dubbi a proposito. Costui ha mai consultato su internet nel sito del Ministero dell’Interno i consuntivi degli Enti Locali e di Francavilla al mare in particolare? Conosce come e dove viene pubblicato il conto annuale del Personale? Sa che fine fanno le situazioni trimestrali di cassa del tesoriere e in quale relazione confluiscono? Sa che esiste un sito della Corte dei Conti della Sezione del Controllo sul quale sono pubblicate le delibere del Comune relative ai preventivi ed i consuntivi? Sa che esiste un Albo pretorio nel quale sono pubblicate sia le delibere di Giunta che di Consiglio? Sa che esistono delle procedure amministrative che caratterizzano l’iter procedimentale di ogni decisione? Ho la vaga impressione che non sa nulla di tutto questo ovvero che cerca di intorbidire le acque laddove esiste chiarezza, per fini a me sconosciuti ma facilmente intuibili. Voleva intimorirmi per farmi tacere?».

Al momento pare che dal Ministero non sia arrivata risposta.

«Di Quinzio ha anche sbagliato indirizzo», sottolinea Landolfo. «La nota andava indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato generale di Finanza al quale ho inviato la mia relazione generale sullo stato dei conti dell’Ente e non al dott. Bilardo che si occupa di questioni che non attengono al contenuto delle lettera».

17/09/2010 8.59