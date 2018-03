Amministrative 2011, una carica di (quasi) 400 candidati in corsa a Lanciano

LANCIANO. IL termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato a sabato 16 aprile alle 12, ma a Lanciano la definizione della scacchiera dei candidati è pressoché ultimata.

Dovrebbero essere 16 le liste, per un totale di 384 candidati al ruolo di consigliere. Per questa tornata amministrativa, infatti, i candidati per lista sono stati ridotti da 30 a 24, ma questo non ha impedito ai lancianesi di presentarsi in massa per cercare di conquistare uno scranno del Palazzo di città. Una vera e propria ondata di aspiranti e spulciando i nomi c’è davvero di tutto, dai politici navigati ai giovani (e meno giovani) che si affacciano per la prima volta nel panorama politico cittadino. Ci sono tante conferme ma anche qualche sorpresa, anche se sarà soltanto l’elenco completo disponibile da sabato prossimo a far emergere eventuali colpi di scena.

Il candidato sindaco del centrodestra, Ermando Bozza, dovrebbe portare con sé il carico più pesante. Stando alle previsioni, infatti, si presenterà con ben sette liste: ci sarà una civica a suo sostegno “Con Bozza sindaco”; ci saranno poi le tre liste di partito di Pdl, Udc e La Destra, e altre tre liste civiche: "Alleanza per Lanciano libera" formata dall’ex sindaco Nicola Fosco; "Energie nuove per Lanciano" che fa riferimento al consigliere regionale Emilio Nasuti; e una lista dell'assessore uscente Luciano Bisbano.

A sostegno di Bozza, salvo novità dell’ultima ora, ci saranno dunque una schiera di 168 aspiranti consiglieri, che fanno riferimento al panorama del centrodestra cittadino, e sperano di riconfermare la guida della città, in mano alla coalizione ormai da 18 anni.

Il punto di forza di Bozza è sicuramente l’esperienza amministrativa che ha accumulato, essendo stato assessore nelle ultime due legislature (alle scorse elezioni è stato il candidato più votato); tra le critiche che gli vengono maggiormente mosse il fatto di rappresentare una continuità con l’amministrazione Paolini, cioè di essere il semplice ‘sostituto’ del sindaco attuale che, essendo al suo secondo mandato, non può ripresentarsi.

Cinque liste, per un totale di 120 aspiranti consiglieri, dovrebbero invece appoggiare il candidato del centrosinistra, Mario Pupillo. Anche lui si presenta con una lista civica, “Lanciano in Comune”, mentre le altre rappresentano i partiti di centrosinistra che lo sostengono: una lista ciascuno per Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà (nella quale confluiscono anche gli esponenti dei Verdi), mentre una lista unica dovrebbe accomunare Comunisti italiani, Partito della Rifondazione comunista, Socialismo 2000 e Socialisti.

Pupillo ha dalla sua parte la grande stima di cui gode a Lanciano, dove è un personaggio molto conosciuto sia per la sua professione (è Primario di diabetologia all’ospedale Renzetti) che per la sua passione per il teatro (fa parte dell’associazione di teatro dialettale “Amici alla ribalta”). Chi non ha apprezzato la sua candidatura, invece, ha puntato il dito contro una politica ‘vecchia’ e ormai ‘desueta’.

E poi ci sono le due candidature da ‘outsider’, cioè fuori dai partiti.

Per Donato Di Fonzo si prevede una corsa con due liste, quindi 48 candidati. A suo sostegno ci dovrebbero essere “Lanciano nel cuore” e una seconda lista, “Insieme con Donato Di Fonzo sindaco”.

La candidatura di Donato Di Fonzo non è passata certo inosservata e ha scatenato più di un malcontento. Di Fonzo, infatti, ex presidente dell’Ente Fiera, è stato da sempre personaggio di riferimento del centrodestra (prima di An, poi di Forza Italia). Ma poi la rottura con il sindaco Filippo Paolini che lo ha defenestrato dalla presidenza della Fiera ha creato uno strappo, finora insanabile, con il partito. Per questo Di Fonzo ha deciso di correre da solo, e la sua decisione non ha tentennato neanche di fronte agli inviti ‘espliciti’ di Fabrizio Di Stefano di rientrare nella coalizione. Il candidato sindaco ha detto chiaramente di non aver alcuna intenzione di tornare nel partito ma anzi di voler relegare il centrodestra a un ruolo di opposizione.

E proprio la presa di distanza dai partiti potrebbe rappresentare per Donato Di Fonzo un punto di forza su cui puntare, ma contemporaneamente anche un elemento di debolezza, perché la candidatura senza partiti potrebbe intaccare la sua posizione.

L’indipendenza è sicuramente la caratteristica distintiva di Pino Valente, candidato sindaco ‘outsider’ per eccellenza delle Amministrative 2011 a Lanciano. Anche lui si presenterà con due liste, altri 48 aspiranti consiglieri comunali: “Progetto Valente”, la lista ufficializzata oltre un anno fa, in coincidenza con l’annuncio della sua candidatura, e “Rinnoviamo Lanciano”, presentata solo qualche giorno fa.

Valente è di sicuro un riferimento e allo stesso tempo un rappresentante, forse più degli altri, della società civile e questo potrebbe rappresentare la sua ‘marcia in più’. Dalla sua parte può vantare le tante battaglie – in tema di sicurezza, ambiente, ma soprattutto sanità – di cui si è reso protagonista da anni, quindi a prescindere dalle sue aspirazioni politiche. Altro punto di forza è che la sua candidatura rappresenta di certo la rottura totale con il passato, o almeno questo sono le sue intenzioni.

Ma, come per Di Fonzo, queste sue caratteristiche potrebbero avere anche un risvolto negativo. Valente è alla sua prima esperienza (almeno amministrativa) e il fatto di non essere sostenuto da alcun partito potrebbe indebolire la sua candidatura.

Valente ha anche un altro aspetto in Comune con Di Fonzo. Tutti e due potrebbero essere decisivi, e strategici, in caso di ballottaggio, anche se entrambi hanno già fatto sapere di non voler essere ‘pedine’ di nessuno.

Ma sarà solo il responso delle urne a dire l’ultima su considerazioni, ipotesi e promesse. Come sempre, la parola finale spetta ai cittadini.

