Mense scolastiche, «un altro esempio di malgoverno»

LANCIANO. Mense scolastiche nel caos, l’esternalizzazione del servizio si sta rivelando un flop.

La denuncia arriva da Mario Pupilo, candidato sindaco di “Lanciano in Comune” (centrosinistra) che racconta le conseguenze, a suo dire disastrose, che sta provocando la decisione dell’amministrazione Paolini di affidare il servizio di ristorazione scolastica, in via sperimentale, a una cooperativa esterna.

«L’amministrazione comunale – afferma Pupillo - ha provveduto, a fine anno, a licenziare le due dietiste che da anni curavano questo settore e affidare il servizio, in via sperimentale, ad una cooperativa. Tale assegnazione è stata effettuata senza espletamento di alcun bando pubblico ma con semplice assegnazione diretta e senza avvisare i genitori, che ovviamente pagano una retta mensile per la ristorazione».

Una “sperimentazione” che è stata gestita, secondo il candidato sindaco del centrosinistra, in modo tanto discutibile quanto inaccettabile, ad anno scolastico in corso e subito dopo le festività natalizie.

«Chi ha provveduto, nel periodo di vacatio – chiede Pupillo, primario di Diabetologia al Renzetti di Lanciano, e quindi esperto in materia - alle diete speciali, quali per esempio quelle per i bambini celiaci? Chi ha controllato la qualità, l’igiene degli alimenti e la tracciabilità dei prodotti se mancavano le dietiste e la cooperativa non era ancora insediata?

Non solo però. Oltre alla questione della professionalità e del rigore che era garantito dalle dietiste – aggiunge Pupillo - c’è un grosso problema oggi, che è quello delle cuoche».

Le stesse cuoche, infatti, sarebbero state assunte dalla cooperativa che gestisce il servizio come semplici “operaie” e non come cuoche. Si pone quindi un doppio problema: intanto quello relativo alla diminuzione della retribuzione rispetto a quando erano cuoche; e poi c’è un problema di carattere professionale, perché le operaie, in quanto tali, non potrebbero svolgere il loro lavoro nelle cucine.

«All’amministrazione – incalza il candidato sindaco - chiediamo una valutazione politica di queste prime settimane di sperimentazione e se il servizio prodotto abbia finora soddisfatto l’amministrazione comunale di Lanciano. Le esternalizzazioni stanno producendo disservizi e soprattutto una penalizzazione dei lavoratori con perdita di retribuzione e cambiamento di ruolo. Se le esternalizzazioni sono uno strumento per contenere le spese e aggiustare i Bilanci, certamente non devono creare problemi agli utenti e non devono penalizzare i lavoratori che da anni hanno profuso impegno e professionalità con licenziamenti, con cambiamento di ruolo e perdita di reddito. Questo – conclude Pupillo - è un esempio di malgoverno».

07/04/2011 9.38