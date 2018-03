«Nessuna irregolarità nei conti dell’amministrazione Coletti»

CHIETI. L’amministrazione guidata da Tommaso Coletti ha lasciato i conti della Provincia in perfetto ordine.

Lo sostengono i gruppi consiliari di centrosinistra, citando la comunicazione fatta dalla Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo de L’Aquila, relativa appunto ai bilanci di previsione e consuntivi della passata Amministrazione provinciale. Ne ha dato comunicazione, così come previsto dalla legge, anche il presidente del Consiglio provinciale, Enrico Rispoli, all’inizio della seduta del 31 marzo scorso.

Rispoli avrebbe in particolare confermato che a seguito della deliberazione numero 19 del 19.4.2010 della sezione di Controllo per l’Abruzzo, in ordine ai consuntivi 2007 e 2008 ed al bilancio di previsione 2009, la Corte dei Conti ha costatato la “insussistenza” di irregolarità e avrebbe aggiunto che i bilanci preventivi e consuntivi delle annualità precedenti sono stati vagliati negli anni scorsi con le stesse risultanze.

«Possiamo dire - dichiara il capogruppo del Pd Camillo D’Amico - che dopo due anni di chiacchiere ed accuse fantasiose da parte del centrodestra nei confronti della passata amministrazione di centrosinistra, con questi atti la Corte dei Conti spazza via tutte le ridicole accuse rivolte, spesso in maniera indegna ed offensiva, al presidente Coletti. Questa determinazione manifesta l’incompetenza e l’inconcludenza fallimentare di chi oggi guida la Provincia di Chieti. La passata amministrazione provinciale, sotto la guida autorevole di un uomo che ha rinunciato al seggio parlamentare per lavorare per i suoi concittadini - continua D’Amico - ha concretizzato opere pubbliche per un importo di 170 milioni di euro (messa in sicurezza delle strade, delle scuole e costruzione di nuovi edifici scolastici) ed ha erogato servizi nei settori della cultura, sport, commercio, artigianato, sociale. Ha inoltre operato - conclude D’Amico - nel settore dell’ambiente e della difesa del territorio, pianificato il territorio creando le premesse per la crescita economica del territorio con l’avvio del Campus tecnologico e del progetto di rigenerazione della costa teatina e della pista ciclopedanabile».

«Oggi - aggiunge Palmerino Fagnilli, consigliere provinciale dell’Italia dei Valori nella passata e nell’attuale legislatura - l’amministrazione di centrodestra ha offuscato l’immagine della Provincia con scelte sbagliate soprattutto in materia di bilancio, cercando di colmare la propria incapacità con delle accuse alla passata amministrazione le quali, a seguito dei deliberati della Corte dei Conti, si sono sciolte come neve al sole, mettendo a nudo la incapacità politica degli attuali vertici della Provincia di Chieti».

«Non abbiamo mai avuto dubbi sull’autorevolezza, sulla competenza e sul pragmatismo del presidente Coletti e di tutta la sua squadra - dichiara Nicola Tinari, consigliere provinciale di Rifondazione Comunista - Abbiamo lavorato molto per le nostre comunità e per i nostri concittadini ed oggi, a distanza di soli due anni, molti ci rimpiangono».

«Abbiamo lavorato sodo nei cinque anni di amministrazione guidata dal presidente Coletti – aggiunge il consigliere del Pd, Antonio Tamburrino, già assessore alla Viabilità ed alle zone interne - con una guida autorevole e competente in grado di battere i pugni per difendere il nostro territorio, come ha fatto Coletti quando i vertici dei giochi del Mediterraneo hanno tentato di spostare altrove, fuori Regione, le gare di canottaggio che erano state programmate, e poi svolte, sul lago di Bomba».

Coletti si è riservato di commentare gli avvenimenti nell’apposita conferenza stampa convocata per i prossimi giorni, ma precisa: «Sono stato sempre apprezzato per il rispetto degli avversari politici e per la capacità ad affrontare e risolvere i problemi nel rispetto delle procedure previste dalle norme di legge. Per questo gli attacchi violenti che mi sono stati mossi ingiustamente in questi due anni da persone che conoscevano la verità, mi hanno lasciato il segno. Spero solo che questa notizia abbia la stessa diffusione capillare di quelle che riportavano attacchi e lamentele dei dilettanti allo sbaraglio».

06/04/11 13.00