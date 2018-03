Interinali Provincia di Chieti, situazione sull’orlo della crisi

CHIETI. Rischia di scoppiare da un momento all’altro, a Chieti, la situazione relativa alla stabilizzazione dei lavoratori interinali della Provincia, che sarebbero pronti a scendere in piazza contro l’amministrazione Di Giuseppantonio.LA PROVINCIA: «STABILIZZAZIONE NON E' POSSIBILE»

Ad annunciarlo è il capogruppo del Pd alla Provincia, Camillo D’Amico, che denuncia: «I lavoratori interinali che hanno prestato servizio per anni alle dipendenze della Provincia di Chieti hanno ragioni infinite nel lamentare lo stato di dimenticanza ed abbandono nelle quali li ha lasciati l’amministrazione di centrodestra a guida Udc, in Provincia di Chieti, con Enrico Di Giuseppantonio alla presidenza».

Sulla situazione creatasi in Provincia, D’Amico ha da tempo formalizzato anche una richiesta d’incontro con il presidente Di Giuseppantonio ma, a quanto denuncia, rimasta disattesa. Nella stessa richiesta il gruppo di opposizione ha anche sollecitato la maggioranza a riprendere il suo progetto di stabilizzazione con il ricorso a terziarizzare alcuni servizi, utilizzando l’Ops (Organizzazione progetti e servizi, ente strumentale della Provincia di Chieti) anche in via sperimentale.

All’ente, per esempio, potrebbero essere affidati alcuni servizi quali la manutenzione delle strade nelle aree interne e montane, coinvolgendo anche i Comuni. «E’ utile ricordare – sottolinea D’Amico - che questa possibilità, a suo tempo presentata anche al tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali confederali, che ne condivisero appieno spirito e contenuti, in altre Province è già stata messa in atto con risultati soddisfacenti».

D’Amico denuncia che il mancato utilizzo degli interinali, a cui spesso verrebbe preferito il ricorso a ditte esterne, comporta anche un gravissimo aumento di spesa per le casse della Provincia: «La mancanza di una seria programmazione e la gestione approssimativa e poco lungimirante delle procedure per la dichiarazione del pre-dissesto – aggiunge il capogruppo del Pd - hanno fatto sì che il ricorso all’esterno per garantire anche i servizi ordinari e minimali, come il taglio delle erbe infestanti, è diventata una triste consuetudine con un aumento vertiginoso dell’insicurezza e precarietà, strane e dubbie dimenticanze di lavoratori che hanno prestato attività per molti anni presso l’ente maturando anche professionalità importanti, ampia discrezionalità nell’affidare il servizio anche a ditte create ad hoc. Questo è il desolante risultato di quasi 2 anni di amministrazione targata Di Giuseppantonio».

D’Amico non si limita a denunciare la situazione, ma annuncia anche ulteriori iniziative: «Non rimarremo fermi e inerti. Trascorso qualche ulteriore giorno senza risposte precise dal presidente e suo vice, sentiremo nuovamente le organizzazioni sindacali confederali e, insieme a loro, verificheremo quali concrete azioni mettere in campo per salvaguardare professionalità e dignità dei tanti lavoratori attendono segnali da questa maggioranza, che definire assente ed immobile è ormai uno strano quanto inutile eufemismo».

01/04/2011 15.24

«I lavoratori interinali – D'Amico fa finta di non sapere e di non capire – non possono essere stabilizzati, neanche presso società interamente controllate come la OPS o semplicemente partecipate», replicano dalla Provincia di Chieti.

«Non solo a vietarlo è la Legge, ma quest'ente è nella impossibilità di operare come vorrebbe e come dovrebbe anche nella creazione di nuovi posti di lavoro perchè ha le casse vuote ed è in pre dissesto, non voluto da noi ma subìto, proprio a causa della politica scellerata e meramente clientelare portata avanti per cinque anni da Coletti e D'Amico reclutando centinaia di lavoratori interinali. Oggi, in un momento in cui certo non mancano le tensioni sociali, è semplicemente vergognoso che D'Amico evochi una strada impraticabile come quella della stabilizzazione e personalmente lo riterrò responsabile sotto il profilo morale qualora dovesse accadere qualcosa, mentre per tutelare la dignità dell'Ente sono pronto ad adire le vie legali. Politicamente le responsabilità per la situazione finanziaria che la Provincia di Chieti sta vivendo sono evidenti e sono riconducibili all'amministrazione Coletti, della quale D'Amico era esponente di primo piano». 05/04/11 9.00