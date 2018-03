Francavilla, Pd e Idv lanciano Antonio Luciani come candidato sindaco

FRANCAVILLA. Sarà Antonio Luciani, avvocato, vice presidente del Francavilla calcio, il candidato a sindaco per il Partito democratico e per l’Idv.

L’accordo sul suo nome, pur con qualche residua resistenza da parte di una componente minoritaria del Pd, dovrebbe essere annunciata domani o lunedì in una conferenza stampa ufficiale alla presenza dei vertici locali, provinciali e regionali del Pd. Una scelta a sorpresa quella di Luciani, da molti ritenuto nel recente passato vicino al Pdl, tanto che per qualche giorno si è parlato di lui come del candidato che avrebbe mediato tra le posizioni di chi appoggiava Carlo De Felice e chi optava per Daniele D’Amario. Oggi che entrambi sono candidati ufficiali, il primo per il Pdl, il secondo con una Lista civica di area centrodestra, si è consumata l’ennesima contrapposizione tra Pdl-Forza Italia e Pdl-exAn. De Felice è appoggiato dal coordinatore regionale Filippo Piccone (e per l’ufficializzazione di questa candidatura era annunciata la presenza del senatore Quagliariello) e D’Amario viene sostenuto dal vice coordinatore Fabrizio Di Stefano e dall’assessore Mauro Febbo. Ora, quasi in extremis sui tempi tecnici, il Pd e l’Idv hanno raggiunto l’accordo su questo nome, dopo aver discusso a lungo sulle candidature di Enrico Bruno e Antonio De Marco, due personaggi molto apprezzati che per motivi professionali non hanno potuto accettare la candidatura a sindaco.

Il valore aggiunto di Antonio Luciani, anche lui avvocato conosciutissimo ed impegnato nel mondo dello sport dopo aver rilevato lo studio di Ferruccio De Medio, è sembrato la simpatia che comunque gode anche in ampi settori dell’elettorato di centrodestra. Insomma un candidato in grado di sopire le divisioni del Pd, uscito spaccato dall’esperienza del sindaco Di Quinzio. Come detto, c’è qualche resistenza nel Pd e anche isolatamente nell’Idv, che ha pazientato a lungo prima di arrivare a questa soluzione condivisa. Ma la candidatura nasce sotto i buoni auspici di una ritrovata unità del centrosinistra.

s. c. 26/03/2011 11.04