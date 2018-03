Vasto, domani le Primarie tra Peppino Forte e Luciano Lapenna

VASTO. Il PalaBcc di Vasto è abituato ad ospitare gare sportive ma per domani, domenica 20 marzo, si trasformerà in un ring dove la sfida in atto sarà politica.

Sarà proprio il palazzetto di via dei Conti Ricci, infatti, il teatro delle Primarie del Pd che domani indicheranno il candidato sindaco tra l’uscente Luciano Lapenna e il presidente del Consiglio Peppino Forte. Una sfida che finalmente arriverà all’atto finale dopo le polemiche, i battibecchi e i dietrofront che hanno rischiato di compromettere la stabilità del partito e della coalizione. Per questo, la giornata di domani sarà doppiamente indicativa; sarà il banco di prova della fiducia che i Vastesi hanno ancora nel Pd, ma sarà anche un appuntamento decisivo per sondare la compattezza della coalizione. Dal risultato delle Primarie, infatti, dipenderanno le alleanze alle elezioni. Il Pd sceglierà tra uno dei due candidati, e il resto della coalizione deciderà se ‘adeguarsi’ o meno. Alla vigilia del voto le posizioni sono abbastanza evidenti: Rifondazione comunista e Sinistra Ecologia e Libertà si sono schierate apertamente con Luciano Lapenna, mentre la componente 'VastoViva' del Pd sostiene Giuseppe Forte. Più neutrali, invece, i Socialisti, mentre l'Italia dei Valori sta ancora a guardare, anche se non nasconde un certo ‘disappunto’ nei confronti del sindaco uscente. Se fosse Lapenna a vincere le Primarie, potrebbe decidere di seguire la sua strada e candidare Patrizia De Caro, da diversi mesi indicata quale probabile scelta del partito di Di Pietro. Dubbi che saranno sciolti entro la giornata di domani, quando i Vatesi sceglieranno tra Lapenna e Forte. I due candidati, nel frattempo, ‘sparano’ gli ultimi colpi di una campagna (pre)elettorale giocata soprattutto sugli spazi virtuali. Più che a incontri e comizi, infatti, Lapenna e Forte si sono affidati al web. Lapenna ha utilizzato il suo canale Facebook (la sua pagina conta 1.352 ‘amici’) e ha creato un profilo specifico per le Primarie, al quale hanno aderito circa 350 membri. Forte, invece, oltre alla sua pagina Facebook (776 iscritti) ha anche attivato un sito internet dedicato proprio alle consultazioni pre-elettorali. Sia sul web che sulle strade, ovviamente, non mancano i manifesti elettorali con foto in bella vista e slogan promozionali: “Il mio cuore per Vasto”, dice quello del presidente del Consiglio, che suggerisce “Scegli Vasto, vota Forte” ; il sindaco risponde con un incisivo “Fa’ la cosa giusta. Alle Primarie scegli Luciano Lapenna”. La scelta, ovviamente, spetta ai Vastesi, e anche il numero dei votanti sarà indicativo dei futuri scenari della politica cittadina. I seggi saranno ubicati al PalaBcc in via dei Conti Ricci a Vasto dalle 7 alle 20. Il contributo per votare è di 1 euro. d.d.c. 19/03/2011 9.54