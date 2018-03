Golden Lady, al via lo ‘smantellamento’: D’Amico (Pd) si rivoge a di Giuseppantonio

GISSI. Un’altra speranza vanificata per rilanciare il futuro della Golden Lady.

In una lettera aperta al presidente di Chieti Enrico Di Giuseppantonio, infatti, il capogruppo del Pd alla Provincia, Camillo D’Amico, rivela che la proprietà non sarebbe più interessata alla proposta d’insediare sullo stabilimento un centro commerciale; proposta che, pur di difficile realizzazione, rappresentava comunque una manifesta volontà a non voler abbandonare produttivamente il territorio e non contribuirne negativamente al progressivo impoverimento in atto.

Per questo D’Amico torna a chiedere la convocazione della “Consulta provinciale dell’economia e del lavoro”, dopo quella che si è svolta poco più di un mese fa.

Ma non è solo la questione centro commerciale a preoccupare l’esponente del Pd. Sembra anche che la proprietà abbia iniziato a spostare i macchinari della Golden Lady in altri siti produttivi, dando corso concreto alla più volte annunciata delocalizzazione.

Lo ‘smantellamento’ è stato confermato dalle organizzazioni sindacali che, con una nota affissa sulla bacheca dello stabilimento di Gissi, hanno assicurato di essere disposti a mettere in atto qualunque tentativo per evitare la chiusura della Golden Lady. I macchinari, però, nel frattempo continuano ad essere spostati e portati in altre fabbriche.

«Inutile dire che bisogna presto agire e reagire con una forte iniziativa politica ed istituzionale – scrive D’Amico nella nota - che stani la proprietà e palesi la sua reale volontà su cosa voglia fare dello stabilimento che, a parer mio, può essere un utile elemento per creare anche una nuova cordata imprenditoriale che abbia un progetto serio, realizzabile e concreto ed ove il sito può essere messo come “pegno” per un effettiva permanenza».

Per questo D’Amico chiede con urgenza la Consulta provinciale, da tenere possibilmente a Gissi, alla quale invitare la proprietà ed il presidente della giunta regionale Gianni Chiodi o un autorevole delegato; anzi, l’indizione della riunione dovrà avvenire solo successivamente all’acquisizione delle suddette due disponibilità, precisa D’Amico.

