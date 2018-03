Centrale a biomasse di Treglio, il ‘sospetto’ dell’idv: «sarà usata per bruciare rifiuti?»

LANCIANO. Provoca danni alla salute, non è conveniente sul piano economico, non comporterà risultati utili in termini di produttività energetica. Ma, forse, sarà utilizzata per bruciare rifiuti urbani.

Nuova, sonora, bocciatura dell’inceneritore di Treglio che continua a sollevare proteste e critiche sulla sua pericolosità ambientale e, contemporaneamente, crea ‘sospetti’ sulla sua reale destinazione. Dopo le posizioni nettamente contrarie di associazioni ambientaliste e consiglieri comunali sulla centrale a biomasse dice la sua anche Gabriele Di Bucchianico, componete del direttivo IdV di Lanciano, nonché responsabile regionale del dipartimento Energia & Rifiuti Idv Abruzzo. «Con questa centrale si pensa di guadagnare denaro vendendo l’energia prodotta. Contro la bontà di questa impresa economica si avanzano molti dubbi», puntualizza Di Bucchianico senza giri di parole. In primo luogo l’aspetto ‘salutistico’ e ambientale. La centrale a biomasse causerebbe danni alla salute, non rispettando la direttiva 96/62/CE sulla gestione e qualità dell’aria ambiente dei paesi dell’Unione che, all’articolo 1, individua tra i suoi obiettivi quello di “mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi”. In secondo luogo si può sospettare che non sia conveniente sul piano economico e, quindi, che sia funzionale a scopi ulteriori a quello della produzione di energia. Secondo l’esponente dell’Italia dei Valori, infatti, senza certificati Verdi nessun imprenditore privato farebbe questa scelta. «La verità – sostiene Di Bucchianico - è che le biomasse sono un combustibile povero, economicamente ed energeticamente poco conveniente se non sostenuto da sovvenzioni». Infine, terzo aspetto problematico, la centrale, fatto 100 il totale, produrrà il 35% di energia elettrica (da vendere) e disperderà il 65% di energia termica prodotta. Riassumendo: nella centrale di Treglio si userà un pessimo combustibile, costoso nel suo reperimento e trasporto, produttivo per il solo 35%. Questo, secondo Gabriele Di Bucchianico, l’assioma che sottenderebbe alla realizzazione dell’impianto. L’esponente dell’Idv pone anche un altro dubbio, anzi un ‘sospetto’: sulla base di queste considerazioni, sottolinea Di Bucchianico, «è facile prevedere che l’impresa potrebbe avere seri problemi economici. A meno che... A meno che non bruci rifiuti solidi urbani. Ovviamente chi scrive formula un’ipotesi». Un’ipotesi che però, aggiunge Di Bucchianico, è «ragionevole. Elaborata sulla base di dati oggettivi». Il ragionamento alla base è semplice e, come si direbbe in questi casi, non fa una piega: la discarica di Cerratina è prossima all’esaurimento, e risulta evidente che hanno problemi anche le discariche di Teramo e Vasto, e che è sotto pressione quella di Chieti. Quando sarà dichiarata l’emergenza regionale e le “centrali a biomasse” si dichiareranno disponibili a bruciare (a pagamento) i rifiuti solidi, chi si opporrà? I proprietari delle centrali guadagneranno vendendo energia ma ancor più facendosi pagare per produrla: ovvero per bruciare rifiuti. Ipotesi malevole? Forse, ma neanche troppo campata in aria. «Noi – conclude Di Bucchianico - continuiamo a sostenere che la corretta gestione dei rifiuti è quella che ha come obiettivo la riduzione della quantità dei materiali da portare allo smaltimento finale. Ribadiamo il nostro No ai killer della raccolta differenziata cioè a chi vuole costruire inceneritori camuffandoli da “grossa stufa domestica”, come, forse, sta accadendo anche a Treglio». 15/03/2011 10.21