Il Pdl di Francavilla al mare rischia la spaccatura sul candidato a sindaco

FRANCAVILLA. Sembra saltata la candidatura di Daniele D’Amario, sponsorizzato dal senatore Fabrizio Di Stefano, mentre avanza quella di Carlo De Felice.

FRANCAVILLA. Sembra saltata la candidatura di Daniele D’Amario, sponsorizzato dal senatore Fabrizio Di Stefano, mentre avanza quella di Carlo De Felice.

Quest’ultimo semra aver trovato un appoggio insperato ed imprevisto nell’onorevole Antonio Razzi che è, come noto, il deputato abruzzese eletto all’estero nelle file dell’Idv e poi passato tra i “Responsabili” di Berlusconi.

Daniele D’Amario, già in passato assessore con la giunta Angelucci ed attualmente in Giunta alla Provincia di Chieti, potrebbe aver perso il consenso del Pdl ufficiale: a sostenerlo è restato solo il senatore Fabrizio Di Stefano, pur nelle sue vesti di vice coordinatore del partito in Abruzzo. Avanza, invece, la candidatura di Carlo De Felice, titolare di un bel pacchetto di voti, già al ballottaggio nelle precedenti elezioni e per un certo periodo anche presidente del Consiglio comunale nella gestione Di Quinzio.

Titoli di merito non trascurabili anche la sua carica di capogruppo uscente del Pdl e la sua disponibilità ad essere candidato espressa in tempi non sospetti quando, pur tentato da Fli, è restato all’opposizione del centrosinistra in consiglio comunale, mentre altri colleghi ex Forza Italia si sono accordati con il sindaco in carica.

«Non sono io che spingo per la candidatura – spiega De Felice – me lo hanno chiesto in molti. Credo che a giorni il Pdl annuncerà il nome del candidato. Io sono sereno, ma non impreparato, perché le elezioni si avvicinano: aspetto la decisione del partito che dovrà scegliere tra me ed altri candidati».

In realtà sembra che ai piani alti del Pdl la decisione sia stata già presa e a nulla è servito un viaggio a Roma del senatore Fabrizio Di Stefano per un colloquio con il coordinatore nazionale Denis Verdini: la candidatura D’Amario non è passata (quando il referente era Gianfranco Fini, altre candidature – come quella del sindaco di Chieti – furono più facili). Insomma il “Responsabile” Razzi batte Di Stefano “Pdl Abruzzo” senza nemmeno battere i pugni sul tavolo?

«Certo, so bene che si parla di Carlo De Felice – commenta al telefono l’onorevole Razzi, raggiunto durante una riunione di lavoro – diciamo che ad oggi la sua candidatura è una voce, ma spero che presto sarà ufficializzata. A Francavilla c’è bisogno di una amministrazione che lavora, che sappia far rinascere la città dal degrado in cui si trova. Io sono partito 40 anni fa ed ora che sono tornato, se si eccettua viale Alcione, la parte vecchia è rimasta tale e quale. Serve un giovane per rinnovare. Altri nomi? Non so, l’unico mi sembra Carlo De Felice».

LE CONTROMOSSE DI D’AMARIO PRONTO AD USCIRE DAL PDL E LE DIFFICOLTÀ DEL PD

D’Amario, naturalmente, non sta a guardare e sembra che durante una giunta provinciale di questi giorni abbia espresso il suo malessere politico per questa marcia indietro del Pdl.

In realtà il piano era quello dell’accoppiata D’Amario sindaco - Roberto Angelucci consigliere regionale, sotto l’ala del senatore Di Stefano: i voti per il sindaco D’Amario sarebbero stati uno zoccolo duro per favorire l’elezione alla Regione dell’ex sindaco Angelucci. Per forzare la mano al Pdl finché si è in tempo, c’è però un piano B di cui potrebbe fare le spese il presidente della Provincia, l’incolpevole Enrico Di Giuseppantonio: D’Amario esce per protesta dal Pdl e si porta dietro due consiglieri, formando un gruppo che potrebbe impensierire la giunta provinciale di centrodestra. Ma la defezione di D’Amario potrebbe impensierire pure Carlo De Felice, perché il sistema elettorale in vigore punisce le divisioni e premia il candidato unitario.

Non sta meglio il centrosinistra che è ancora alle prese con una serie di riunioni tra il Pd e l’Idv, rivelatesi infruttuose per l’irrigidimento dei democratici su alcuni nomi e per la mancanza di un candidato Idv ancora da individuare.

In mancanza di un candidato comune, il centrosinistra rischia lo stesso insuccesso elettorale del centrodestra.

Infatti da una parte il Pd presenta due donne (Tina Di Girolamo, già assessore con Di Quinzio, e Pina Rosato, che ha le simpatie pure di Sinistra e libertà), favorite nella designazione rispetto ad Enrico Bruno, capogruppo uscente, che si dichiara però non disponibile. L’Idv, già uscito dalla giunta Di Quinzio, «pensa che i partiti debbano fare un passo indietro – dichiara Mario Giangiacomo, responsabile locale dell’Idv - dopo la brutta figura fatta con la precedente amministrazione. Il centrosinistra ha fallito il mandato di rinnovamento che i cittadini gli hanno dato nel 2008, per questo motivo con umiltà dobbiamo chiedere scusa ai cittadini, fare un passo indietro e dare spazio alla società civile, magari candidando un giovane non compromesso con il passato».

E mentre il direttivo provinciale Idv decide stasera le candidature e le alleanze per Lanciano, Vasto e Francavilla, il Pd sembra bloccato dai tifosi di una scelta interna.

Sebastiano Calella 11/03/2011 9.51