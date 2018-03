Consorzio Civeta, D'Amico (Pd): «la Provincia ci dica quale è il futuro»

CHIETI. Sul consorzio intercomunale del Civeta di Cupello la Provincia di Chieti dica cosa intende fare per il futuro dell’impianto.

A chiederlo è il capogruppo del Pd alla Provincia, Camillo D’Amico, che ha rimesso una ufficiale nota formale al presidente Enrico Di Giuseppantonio e al presidente della commissione consiliare Di Biase.

Nei giorni scorsi c'è già stata una audizione in commissione consiliare Ambiente ed Urbanistica del presidente del cda, del direttore generale e del presidente dell’assemblea dei sindaci per avere contezza piena sulla situazione corrente e sulle prospettive future.

«Il Consiglio provinciale», continua D'Amico, «è l' unico soggetto deputato ad una variazione e/o integrazione al vigente piano ed ogni tipo di seria valutazione di merito». Nei giorni scorsi l'esponente del Pd ha inoltrato una richiesta al presidente della giunta ed a quello della relativa commissione consiliare allegando una dettagliata relazione sull’attività corrente e sui programmi futuri che hanno anche generato l’ipotesi di una vasca di servizio.

«Il tutto deve tornare in capo al presidente della Provincia per avere maggiore credibilità ed autorevolezza e togliere qualsiasi dubbio atto ad evitare conflitti d’interesse», insiste D'Amico,

«Il Consiglio provinciale deve operare per tutte le successive determinazioni in materia di pianificazione. Altre scorciatoie o fughe in avanti producono solo confusione e commistione di ruoli le quali fanno male ad una sana gestione e creano inutili tensioni politiche e facili strumentalizzazioni che, in un momento storico come quello corrente e per la delicatezza della materia, è utile non provocare».

