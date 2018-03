Primarie a Vasto, sfida Lapenna-Forte… di nuovo

No, non si tratta di un déjà-vu, né la macchina del tempo è tornata indietro di tre settimane, esattamente a sabato 12 febbraio alle 12, quando appunto furono ufficializzate le candidature alle Primarie che si sarebbero dovute svolgere il 27 febbraio. In quell’occasione tutto saltò: il sindaco non accettò di buon grado la candidatura del ‘rivale’ Peppino Forte e si dimise . Salvo poi ripensarci e tornare sui suoi passi, appena 9 giorni dopo

Adesso, invece, tutto è tornato come prima. O forse no? Cosa avrà convinto il sindaco Lapenna ad accettare una sfida (quella con Forte) di cui non aveva neanche voluto parlare, tanto da lasciare addirittura la poltrona di sindaco? Cosa o chi gli ha fatto cambiare idea? E, soprattutto, perché?

Il telefono del sindaco uscente nella mattinata è rimasto spento, quindi la sua ‘verità’, per il momento, resta top secret. Qualcuno a lui vicino, però, sottolinea che il sindaco si è deciso a seguito delle insistenze dei consiglieri a lui più vicini e, soprattutto, del partito, che l’ha convinto a misurarsi con questo strumento per dare agli elettori di centrosinistra la possibilità di scegliere chi li rappresenterà nel voto di primavera.

In attesa delle sue parole, però, le voci – e le malignità – si sprecano. Qualcuno – i più buoni? – sottolinea che il sindaco ha deciso di partecipare alle Primarie perché non è stato trovato nessun’altro che potesse sfidare Forte.

Qualcun altro, invece, ha sottolineato che per Lapenna quella poltrona di sindaco è troppo importante, e se non c’è altro modo per mantenerla allora è pronto anche a ‘cedere’ alle primarie.

D’altra parte la triade commissariale del Pd a Vasto – composta dal presidente Camillo Di Giuseppe e dai vice commissari Camillo D’Alessandro e Giovanni Legnini – era stata più che chiara: le Primarie andavano fatte perché strumento democratico e popolare attraverso cui individuare il candidato sindaco.

La scelta di Lapenna, mormora qualcun altro, potrebbe essere stata dettata da una sorta di ultimatum del partito: o rispetti le nostre iniziative, i nostri strumenti e le nostre direttive, o sei fuori. Lapenna, a quel punto, avrebbe preferito restare dentro piuttosto che approdare da qualche altra parte. Come dire: perché lasciare la strada vecchia per la nuova, senza alcuna certezza? Infine, secondo i più maligni, il sindaco ha deciso di presentarsi a viso aperto alla sfida contro Forte perché ha ottenuto rassicurazioni, o promesse, sul suo futuro ruolo in città, nel caso ovviamente non la dovesse spuntare all’appuntamento del 20 marzo.

E poi cosa esclude che, se le Primarie le vincerà Forte, lui potrà lo stesso candidarsi, ovviamente non con il Pd?

La sua, d’altra parte, adesso è un’impresa difficile, perché i vastesi non hanno certo apprezzato il suo continuo tira e molla, il suo balzo in avanti e, immediatamente dopo, il suo altrettanto veloce dietrofront. In ogni caso adesso Lapenna ha deciso di metterci la faccia. Così come la faccia l’ha messa Peppino Forte. Azzerato il passato, si riparte con una sfida sicuramente avvincente; “primarie vere”, ha sottolineato qualcuno. Nel frattempo il candidato del centrodestra, Mario della Porta, a dispetto del suo cognome starà di certo a … alla finestra a guardare.

LAPENNA: «ACCETTO A MALINCUORE, NON SONO CERTO L’UOMO PIU’ FELICE DEL MONDO»

VASTO. «Non sono certo l’uomo più felice del mondo; ho accettato le Primarie a malincuore ma adesso voglio andare avanti per il bene della città». Il sindaco Luciano Lapenna riaccende il cellulare e commenta volentieri e con schiettezza, a PrimaDaNoi.it, la sua decisione di partecipare alle consultazioni del 20 marzo.

Una decisione che in molti non si aspettavano, e rispetto alla quale lo stesso Lapenna ha dovuto meditare molto, e forse ingoiare più di un rospo.

«Non posso nascondere – precisa – che mi dispiace molto che un candidato sindaco uscente debba partecipare alle Primarie, ma adesso è così». «Ho accettato – spiega il sindaco a pochi minuti dall’ufficializzazione della sua candidatura contro Peppino Forte – soprattutto a seguito delle numerose e crescenti richieste che ho avuto da parte della città e da parte di autorevoli esponenti del partito». L’aggettivo autorevoli non può passare inosservato; che il sindaco voglia sottolineare che per lui, e a suo favore, si sono smosse le più alte cariche del Pd?

Tra le telefonate che il sindaco ha ricevuto, quelle di Franco Marini ed Enrico Letta; ma anche numerosi attestati di solidarietà da parte del centrodestra «che – puntualizza Lapenna – mi hanno fatto molto piacere».

Lapenna adesso si dice pronto a lavorare per il bene della città - «abbiamo solo anticipato la campagna elettorale», precisa – ma è comunque consapevole che il suo, almeno finora, è stato un cammino in salita. «Sono stato messo nelle condizioni di scegliere se aderire alle Primarie o gettare la spugna, perché una mia non partecipazione avrebbe significato che il candidato del Pd era Forte – aggiunge – D’altra parte non sono mai stato convinto della candidatura con una lista civica». Partecipare alle Primarie, dunque, era l’unico modo per ‘esserci’. E da qui Lapenna ripartirà.

«Ho lavorato in questi anni – ricorda – con entusiasmo per la mia città, ho creduto e continuerò a credere nella riforma, nel senso del cambiamento, temi che voglio portare avanti anche adesso. La sfida a questo punto sarà con Peppino Forte – conclude il sindaco – ma da parte mia porterò avanti la linea incentrata sulla legalità e trasparenza che ha contraddistinto il mio mandato fino ad adesso».

