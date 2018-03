Fiume Pescara a rischio esondazione: pericolo per il centro commerciale Megalò?

CHIETI. Le piogge di questi giorni stanno mettendo a serio rischio esondazione il fiume Pescara. Se il fiume straripasse, quali conseguenze potrebbero esserci per il centro commerciale Megalò?*IL DIRETTORE: «IL CENTRO COMMERCIALE E’ SICURO»

Sarebbero a rischio le migliaia di persone che quotidianamente lo frequentano, insieme alle centinaia di commessi dei negozi al suo interno? Dubbi e sospetti – più che legittimi – sollevati dal vice presidente del Consiglio comunale di Chieti, Alessandro Marzoli, che al proposito ha inviato un’interrogazione al sindaco Umberto Di Primio per avere risposte chiare sulla sicurezza del centro commerciale, che si trova proprio nelle vicinanze del fiume Pescara.

Sul Megalò, d’altra parte, si sono abbattute critiche e polemiche rispetto alla cementificazione selvaggia, alla mancata realizzazione del parco fluviale e ad altri aspetti, per lo meno dubbi, del mega progetto realizzato nel 2005 nel Comune di Chieti.

Già in passato era stato valutato il potenziale rischio causato dalla vicinanza del fiume Pescara, ma dopo le piogge incessanti degli ultimi giorni, che hanno messo in ginocchio soprattutto il territorio di Teramo, il pericolo aumenta e l’emergenza si rinforza.

Il Megalò, infatti, è situato in una zona che la stessa Regione individuò come a rischio esondazione e per questo furono realizzati imponenti sbarramenti alti 12 metri a ridosso del fiume.

A dimostrazione degli eventuali pericoli che chi frequenta la struttura potrebbe correre, nella sua interrogazione Marzoli ricorda anche che nel febbraio 2009 la Regione Abruzzo non ha rilasciato il nulla osta per un ulteriore insediamento nei pressi dell'area del Megalò di 30.000 metri quadri.

In quell’occasione, infatti, il comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale (Via) ha bocciato la richiesta di ampliamento poiché «la localizzazione dell'intervento non appare nel suo complesso idonea per la tipologia dell'intervento stesso, che di per sé prevede un'altissima frequenza di flussi d'utenza, relativi ad un bacino di rilievo regionale ed interregionale, in un'area con elementi di criticità ambientale (all'interno di un'ansa del fiume Pescara)».

Tutte circostanze che riesplodono con maggiore ‘minaccia’ in condizioni di emergenza maltempo, come quella di questi giorni.

L'Amministrazione comunale di Chieti è a conoscenza di eventuali rischi che il centro commerciale Megalò potrebbe correre in caso di straripamento del fiume Pescara? Oppure sono a disposizione dell'Amministrazione documenti che escludano rischi per gli operatori, i lavoratori ed i clienti del centro commerciale?

E ancora, è previsto un piano di emergenza per evacuare il territorio su cui insiste Megalò in caso di eventi naturali di portata straordinaria? E quali iniziative l'Amministrazione intende adottare per escludere criticità e pericoli per la sicurezza di coloro che si trovano sui terreni adiacenti al fiume Pescara, su cui insiste il centro commerciale Megalò, in caso di precipitazioni piovose di straordinaria intensità?

Tutte domande che l’esponente del Partito Democratico pone al sindaco attraverso la sua interrogazione e rispetto alle quali attende risposte certe, chiare e, soprattutto, immediate.

Intanto nulla più si sa del parco fluviale, quello che doveva essere realizzato contestualmente all’apertura del centro commerciale e che rischia di essere sommerso.

«Il centro commerciale è sicuro». E’ la risposta del direttore del Megalò Nicola De Iuliis che precisa anche che l’eventuale ampliamento poi negato dalla Regione non riguardava la struttura da lui diretta.

«Il Centro Commerciale Megalò», spiega De Iuliis, «è stato costruito, ovviamente, nel rispetto delle normative vigenti e con tutte le autorizzazioni e nulla osta rilasciati dagli enti ed organi competenti. Non sussiste alcun tipo di pericolo per gli operatori, i lavoratori ed i clienti del centro commerciale in quanto per scongiurare qualsiasi tipo di pericolo sono stati previsti, già in fase di pre-realizzazione della struttura, degli innalzamenti degli argini del fiume Pescara per evitare potenziali allagamenti. Il pericolo di un potenziale straripamento del fiume Pescara è enormemente inferiore a quello che potrebbe interessare altre zone adiacenti al corso del fiume e che riguardano addirittura zone densamente abitate».

