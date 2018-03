Del Prete(Api):«a Vasto lavori pubblici al palo»

VASTO. «L’amministrazione Lapenna quater segna clamorosamente il passo nel settore Lavori Pubblici, uno dei più importanti e strategici per lo sviluppo della città».

A dichiararlo è il coordinatore provinciale di Alleanza per l’Italia, Nicola Del Prete sostenendo che gli unici lavori di un certo rilievo in corso di svolgimento riguardano il complemento dei marciapiedi del quartiere San Paolo ed il complemento degli oltre mille loculi comunali.

«Progetti – sottolinea Del Prete, che per quattro mesi è stato assessore ai lavori pubblici – il cui iter procedurale della loro approvazione inziò più di un anno fa. Dunque, non c’è nulla di nuovo, di rilevante, per lo sviluppo della nostra città, se non questi due interventi e il collegamento della Histonia con la Statale 16, attraverso via Trave, anche quest’ultima, un’opera il cui iter vide la luce alcuni anni fa. E non ci pare che ci siano progetti di una certa consistenza in procinto di essere avviati da parte di questo settore che, peraltro, segna anche una preoccupante diminuzione di organico. Non può essere un caso, infatti, che dagli 11 dipendenti in servizio, ne siano rimasti solo 7. Sono andati via, perché trasferiti, Italo Pomponio, Grazia Ciancio, e Daniele Camporeale, mentre Nicola Sallese è stato collocato in pensione. Di queste figure, nessuna è stata sostituita».

Vasto è una città che cresce velocemente e per Del Prete il settore Lavori Pubblici non può operare senza un adeguato organico.

«Non è sufficiente», aggiunge, «rispondere che questa amministrazione ha inaugurato il parcheggio di via Foscolo e portato a compimento il progetto di marciapiedi di via Incoronata, via Santa Lucia e Sant’Antonio Abate, o la realizzazione dell’Asilo nido dell’Incoronata. Questi interventi sono stati realizzati quando c’era l’amministrazione Lapenna, quella originale, quella scaturita dal risultato elettorale non dalle alchimie dei manovratori. Da qualche tempo, invece, si assiste ad un vuoto di idee e di operatività. Alcune funzioni prettamente legate al settore Lavori Pubblici, come, ad esempio la programmazione degli asfalti, è stata stranamente delegata ai settore Servizi. Insomma, i Lavori Pubblici, senza più peso politico con l’Italia dei Valori, sono stati spogliati di proprie prerogative in favore di settori che operano in maniera spicciola e disinvolta in vista della imminente campagna elettorale. Ci aspettavamo dal nuovo assessore l’avvio della realizzazione della strada di collegamento Sant’Antonio Abate- Vasto Marina, la realizzazione del quarto lotto della circonvallazione histoniense, lo studio di una nuova e determinante bretella più larga ad est della città, la soluzione del problema della Statale 16 a Vasto marina. Nulla di tutto questo».

13/09/2010 14.51