Ente fiera, Domenico Cirulli è il nuovo presidente ma il centrosinistra protesta

LANCIANO. Domenico Cirulli è il nuovo presidente dell’Ente Fiera di Lanciano, votato ieri sera a maggioranza dal consiglio di amministrazione.

Previsioni rispettate, dunque, per la scelta del nome indicato dal sindaco Filippo Paolini, che l’ha spuntata sugli altri soci.

Cirulli, pur non essendo stato eletto all’unanimità, è stato votato da 6 consiglieri su 10. I soci dell’Ente, oltre al Comune di Lanciano, sono la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, l'Arssa e la Camera di Commercio di Chieti. Spetta al Comune indicare tre nomi e, oltre a Domenico Cirulli, sono stati nominati nel Consiglio di amministrazione anche Roberto Assenti e Saverio Alberti.

Il sindaco Filippo Paolini, però, non aveva mai nascosto la sua scelta, che ricadeva appunto su Domenico Cirulli. Scelta, appunto, confermata dal Cda del Consorzio. «Sono soddisfatto – sottolinea Paolini a PrimaDaNoi.it – perché Cirulli ha tutte le competenze e professionalità adatte a ricoprire il ruolo di presidente e il Consiglio dell’ente ha riconosciuto la sua idoneità».

Cirulli, di professione odontoiatra, è stato eletto consigliere comunale di Lanciano nel 2006 in Forza Italia ed è poi passato al gruppo misto. Subentra alla presidenza dell’Ente Fiera a Donato Di Fonzo, il cui incarico era stato revocato lo scorso dicembre dal sindaco Filippo Paolini, secondo il quale era venuto a mancare il rapporto di fiducia. Di Fonzo si era anche rivolto al Tar, che aveva però rigettato il suo ricorso.

La rottura con Paolini ha significato, per l’ex presidente della Fiera, anche una più che probabile rottura con il Pdl; in vista delle prossime elezioni comunali, infatti, è ormai praticamente certa la candidatura con la lista civica “Lanciano nel Cuore”, che presenterà sabato.

LE PROTESTE DEL CENTROSINISTRA

«Domenico Cirulli si trova nella condizione di incompatibilità per essere contemporaneamente controllore e controllato nei diversi incarichi di consigliere comunale e consigliere d’amministrazione all’Ente Fiera», denunciano i segretari cittadini di Idv, Pd, Pdci, Psi, Sel e Verdi. «La nomina a presidente della Fiera di Lanciano aggrava ulteriormente questa situazione di illegittimità».

«Il futuro dell’Ente Fiera», attacca la minoranza, «lo sviluppo economico delle attività commerciali ed artigianali, che vivono anche grazie alla promozione delle fiere, per il centrodestra locale vengono in secondo piano rispetto alle spartizioni di poltrone tra la cerchia di insoddisfatti dalle nomine dell’amministrazione Paolini alla fine di un ciclo politico ed amministrativo».

Per l'opposizione, dunque, la nomina che produce una spaccatura «così ampia all’interno del consiglio di amministrazione, dove sono assenti gli esponenti del centrosinistra, denota la divisione conclamata e definitiva del centrodestra anche in vista delle prossime elezioni comunali. In queste condizioni non è difficile prevedere che questa nomina e questo consiglio di amministrazione avranno vita breve e che in caso contrario si realizzerà un blocco delle attività dell’Ente a danno dell’economia locale e dei soci».

03/03/2011 11.12