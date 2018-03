Vasto, nuovo colpo di scena: primarie il 20 marzo. Candidature entro sabato

VASTO. Un nuovo colpo di scena a Vasto in vista delle prossime elezioni amministrative; le primarie si faranno.

C’è già una data – il 20 marzo – e un termine ultimo per la presentazione delle candidature: sabato prossimo, 5 marzo, entro mezzogiorno.

La ‘cordata’ di Peppino Forte l’ha dunque spuntata su quella di Luciano Lapenna. Ieri sera, infatti, a conclusione della riunione tra i commissari del Pd cittadino - Camillo Di Giuseppe, e Camillo D'Alessandro, assente Giovanni Legnini per motivi di lavoro – è stato deciso di riprendere il cammino abbandonato dopo le dimissioni di Lapenna.

Strada aperta dunque alle Primarie: chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Sarà ‘dentro’ sicuramente Peppino Forte, che delle primarie era stato il più strenuo difensore, oltre che candidato. Tanto da riproporle anche dopo che il sindaco Lapenna aveva ritirato le dimissioni sicuro, forse, che ormai il pericolo fosse scampato.

Resta da valutare, invece, se sarà ‘dentro’ lo stesso Lapenna; il sindaco uscente inizialmente aveva accettato la partecipazione alle Primarie, che si sarebbero dovute svolgere il 27 febbraio, ma poi aveva fatto un passo indietro – un passo che lo aveva portato alle dimissioni – proprio per la decisione di Forte di sfidarlo.

Ieri sera, però, i commissari del Pd - nominati a seguito delle dimissioni dello stesso Peppino Forte da segretario cittadino del Pd a seguito del caos Primarie – hanno deciso di riaprire la strada alle consultazione pre-elettorali. All’incontro non ha partecipato il sindaco Lapenna che ha, dunque, appreso la notizia solo a giochi fatti.

Come reagirà questa volta? Si ‘piegherà’ alle decisioni del partito e accetterà la sfida con Forte? Oppure sceglierà di dimettersi di nuovo, con la consapevolezza, però, che questa volta saranno dimissioni definitive? O, ancora, lascerà il partito, per tentare di correre da solo – magari con una lista civica, o sostenuto da altri partiti come Sinistra Ecologia e Libertà o Rifondazione - e cercare di confermare la sua poltrona di sindaco?

Che Lapenna volesse ricandidarsi, d’altra parte, non è mai stato un mistero, ma finora non ha accettato di giocarsi la poltrona con il suo collega-rivale Peppino Forte.

Le sue decisioni il sindaco uscente le comunicherà nel corso di una conferenza stampa che convocherà a breve.

Per il momento è certo che se Lapenna deciderà di non partecipare alle Primarie si dovrà trovare qualcun altro da contrapporre a Forte. Si pescherà all’interno del Pd o si aprirà la strada agli altri partiti della coalizione che, fatta eccezione per l’Idv, non sono finora usciti allo scoperto?

In attesa che si sciolgano i nodi sulle Primarie resta comunque un fatto: la decisione della triade commissariale rischia di creare un’ulteriore frattura all’interno del Partito Democratico. E le conseguenze, questa volta, potrebbero essere decisive. Con buona pace del centrodestra che con Mario Della Porta ha già iniziato la corsa per cercare di riconquistare Palazzo di città.

Daniela Di Cecco 02/03/11 10.59