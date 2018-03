Centrosinistra, tutto da rifare: Forte ripresenta la sua candidatura alle primarie

VASTO. Amministrative, punto e a capo. Il centrosinistra vastese, dopo gli sconvolgimenti delle ultime settimane dovuti alle dimissioni del sindaco Luciano Lapenna, poi revocate, si trova di nuovo a fare i conti con il toto-primarie.

Il presidente del Consiglio comunale Peppino Forte – la cui candidatura aveva scatenato le ire del sindaco e le sue successive dimissioni – ha infatti ripresentato la sua candidatura e torna a chiedere le Primarie.

Forte ha consegnato a Chieti la sua domanda, sottoscritta da 107 iscritti, nelle mani del segretario provinciale del Pd, Camillo Di Giuseppe, del segretario regionale Silvio Paolucci e del capogruppo alla Regione, Camillo D'Alessandro.

La querelle tra Forte e Lapenna sembra, dunque, tutt’altro che risolta, nonostante il sindaco abbia ritirato le dimissioni e sia tornato alla guida della città, a cui dovrà dare presto una nuova Giunta.

A riaccendere ancora di più la polemica tra i due è stata l’autoconvocazione di una parte del Pd cittadino su iniziativa di un gruppo di esponenti che sostengono il sindaco Lapenna. «Il Pd non è un partito di un solo proprietario. Le regole e lo statuto vanno accettati», è stato il commento, laconico, di Peppino Forte.

«Le proteste sono lecite – ha aggiunto Forte - ma chi sostiene Lapenna deve avere il dovere di accettare le regole del nostro partito, nel rispetto di un caposaldo dell’azione del sindaco Lapenna e della sua amministrazione: “regole e legalità”. Nessuno è autorizzato a chiedere che la scelta arrivi dal segretario di un partito sia esso territoriale, provinciale, regionale o nazionale. Il Pd – ha incalzato ancora l’ex segretario cittadino - non è un partito di un solo proprietario, sono le regole che danno la possibilità agli iscritti e ai simpatizzanti di esercitare il controllo, chi non le accetta o è in mala fede ho ha sbagliato partito».

Peppino Forte è tornato anche sulla organizzazione delle Primarie: «Abbiamo avanti la sfida di trovare una sintesi tra culture diverse – ha detto - le primarie sono l’unico mezzo che può fare sintesi e farci lavorare per i due obiettivi che tutti nel Pd dobbiamo centrare, vincere le elezioni di maggio e lavorare ad una unica identità dentro il Pd: quella democratica».

MA GLI AUTOCONVOCATI DEL PD ‘LANCIANO’ PEPPINO FORTE

Non la pensa così, evidentemente, il gruppo di esponenti del Pd che l’altra sera si è riunito nella sede del partito e ha elaborato un documento pro Lapenna: «La scelta politica più corretta, coerente e limpida va nella riconferma del sindaco uscente, a significare il pieno apprezzamento per un'azione amministrativa capace di realizzare il programma di governo nello spirito della legalità, sobrietà, correttezza e trasparenza».

Un documento, e una posizione, condivisi da un’ampia parte del partito, pronta a lanciare la ricandidatura del sindaco uscente senza ricorrere alle Primarie, tanto invocate da Peppino Forte.

All’assemblea è intervenuto anche il commissario cittadino e segretario provinciale Camillo Di Giuseppe che a questo punto dovrà risolvere il nodo primarie, decidere se farle o meno ed, eventualmente, indicare il candidato sindaco del centrosinistra, a questo punto Luciano Lapenna o Peppino Forte. Dovrà farlo, tra l’altro, in tempi brevissimi, forse già tra oggi e domani.

INTANTO IL CENTRODESTRA PRESENTA MARIO DELLA PORTA

La coalizione di centrodestra sembrava indietro rispetto al centrosinistra nella corsa alle elezioni. Ma poi, approfittando della bagarre tra Lapenna e Forte, ha fatto un deciso balzo avanti decidendo, e presentando, il candidato sindaco Mario Della Porta.

Della Porta, ex presidente del Tribunale di Vasto e presidente emerito della Corte d'Appello de L'Aquila è sicuramente un nome prestigioso, intorno al quale è confluito il consenso di ampia parte della coalizione.

Sarà infatti supportato dalla lista del Pdl, da una lista civica e da una composta da giovani con un massimo di 35 anni. Prima di accettare la candidatura per il Popolo della libertà, Della Porta ha rivelato di essere stato contattato anche dall'Udc; «ma poi il Pdl ha insistito – ha detto - e non ho saputo resistere a al richiamo di questa città, che amo, per ridare un futuro a Vasto». Alla sua presentazione, sabato scorso nel multisala del cinema Corso, è intervenuto anche il presidente della Regione, Gianni Chiodi. Della Porta ha fatto solo dei brevi accenni al suo programma elettorale, che sarà improntato alla legalità e alla trasparenza, con l'impegno a rivendicare la centralità di questo territorio.

A chi l'accusa di essere anziano, l'ex magistrato ha 77 anni, risponde che ha ancora energie da vendere ed ha la vista di un quindicenne.

