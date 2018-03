Economia al collasso, Radica (Pd) accusa la Provincia di Chieti

CHIETI. L’economia è al collasso e la disoccupazione sta raggiungendo livelli altissimi.

Se non bastasse il contatto con la realtà quotidiana, a conferma dei dati catastrofici sullo sviluppo dell’economia abruzzese, e in particolare della provincia di Chieti, arriva un’analisi del Cresa (Centro regionale di studi e ricerche economico sociali) che ha recentemente pubblicato il rapporto 2009 “Economia e società in Abruzzo”. Dati riferiti al 2009, e quindi non propriamente attuali, ma comunque indicativi dello stato dell’economia locale.

Uno stato che il consigliere provinciale del Pd, Angelo Radica, definisce «molto preoccupante».

Nel 2009 il valore aggiunto provinciale è diminuito del 7,4% rispetto al 2008, di cui 16,8% nell’industria, 9% nelle costruzioni e 3,4% nei servizi, mentre solo l’agricoltura ha fatto registrare un +12,9%.

Per quanto riguarda le imprese, nel 2009 sono diminuite quelle attive in provincia di Chieti dello 0,4% (-2,1% industria, - 0,5 % artigianato, - 4,5 % edilizia).

Ancora peggiore è la situazione dell’occupazione. Basta citare un dato, relativo alla provincia di Chieti, secondo il quale nel solo settore dell’industria dal 2008 al 2009 si sono persi 9mila addetti, mentre per esempio a Pescara si è registrato un aumento di 5mila unità.

«In particolare le imprese chietine sono state abbandonate da Provincia e Regione», denuncia Radica, che cita alcuni esempi a supporto delle sue accuse.

Secondo l’esponente del Pd, per esempio, «sono stati eliminati gli strumenti di aiuto all’accesso al credito in vigore da un quindicennio ed in particolare i contributi ai Consorzi Fidi promossi dalle associazioni di categoria, che in questa fase potevano sostenere le imprese nella richiesta di prestiti; sono stati emanati con notevole ritardo tutti i bandi relativi ai finanziamenti per l’accesso all’innovazione (Pit); grave ritardo è stato accumulato nell’attivazione di importanti lavori pubblici contenuti nel Piano triennale regionale (circa 16 milioni di euro non ancora appaltati); nulla è stato fatto per arginare la chiusura di importanti aziende del territorio, ma ci si è limitati a giocare un ruolo notarile per l’accesso alla cassa integrazione e/o alla mobilità; si è assistito inermi al telenovela sul Fas, malamente riprogrammato, che di fatto contiene molti progetti frammentati e non strategici; in un anno non è stato finanziato nessun progetto con fondi comunitari o nazionali».

«A dicembre – ricorda Radica - lanciammo l’idea di un grande piano di piccole opere da realizzare con strumenti agili da parte della Provincia in tema di energia alternativa e messa in sicurezza degli edifici scolastici, coinvolgendo anche risorse private in modo da immettere ossigeno in un sistema economico provinciale in seria difficoltà. Proponemmo, inoltre, azioni di organizzazione dell’offerta agroalimentare e di quella turistica. Nel migliore delle ipotesi le nostre proposte furono ignorate, altre considerate irrealistiche».

Secondo il consigliere del Pd è proprio l’immobilismo amministrativo ad aver peggiorato ulteriormente la situazione economica del territorio: «Ciò che ci preoccupa di più – conclude Radica - è che la maggioranza al governo della Provincia di Chieti non ha un’idea, tranne qualche confuso slogan, di quale deve essere lo sviluppo del nostro territorio e quindi quali siano le politiche da mettere in campo per aiutare le imprese in difficoltà, sostenere la competitività di quelle che se la cavano e di facilitarne l’avvio di nuove».

24/02/2011 14.01