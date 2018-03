Vasto, Lapenna ritira le dimissioni, congelate le primarie

VASTO. Il sindaco Luciano Lapenna è di nuovo alla guida della città. Ritirate le dimissioni e primarie del centrosinistra congelate.

Dopo soli 9 giorni dall’annuncio delle dimissioni (e appena cinque dall’ufficializzazione dell’atto) il primo cittadino di Vasto ha revocato qualche minuto fa la sua decisione e ha scelto di proseguire il suo mandato amministrativo fino alla scadenza, cioè le elezioni del 15 e 16 maggio.

Le dimissioni sono state dunque accantonate. Solo uno scherzo di Carnevale, magari con qualche giorno di anticipo? Non proprio, perché le dimissioni del sindaco sono state tutt’altro che una ‘farsa’. Sono state piuttosto una strategia per ottenere, forse, quello che Lapenna questa mattina ha effettivamente ottenuto.

La decisione, infatti, è stata presa dopo aver partecipato a un incontro a Roma con il responsabile nazionale degli enti locali del Partito Democratico Davide Zoggia.

Incontro al quale si è recato anche quello che è ormai il ‘rivale’ di Lapenna, cioè Peppino Forte.

In agenda c’era proprio la situazione vastese, venutasi a creare a seguito dell’indizione delle Primarie e della candidatura, oltre che di Lapenna, anche di Peppino Forte.

Dopo l’incontro romano il sindaco ha inviato una lettera al prefetto di Chieti, Vincenzo Greco, nella quale gli ha comunicato di voler ritirare le dimissioni.

Secco il suo commento sulla decisione presa.

«In qualità di sindaco – ha dichiarato il primo cittadino – verificati alcuni contrasti politici occasionati dalle prossime votazioni di maggio, la mia prima preoccupazione è stata quella di assicurare l’approvazione di importanti e qualificanti provvedimenti per la città. Avute adeguate rassicurazioni per un sereno proseguimento del lavoro amministrativo ho deciso il ritiro delle dimissioni e la ripresa del mandato che i vastesi hanno conferito al sottoscritto e alla mia amministrazione».

Che si sia trattato soltanto di un escamotage per liberarsi di qualcuno, che in questi ultimi tempi gli stava dando piuttosto fastidio?

Oppure l’incontro a Roma è servito al sindaco per ottenere rassicurazioni (o promesse) sulle candidature in vista delle elezioni? I vertici del Pd hanno dato il via libera alla candidatura di Lapenna senza ‘intralci’ di rilievo (leggi Peppino Forte) e quindi il sindaco ha deciso di fare dietrofront?

CONGELATE LE PRIMARIE

Le primarie di domenica 27 febbraio dovevano individuare il candidato sindaco della coalizione (anche se l’Idv aveva già preso, in parte, le distanze) che avrebbe sfidato il centrodestra per conquistare, e anzi confermare, la poltrona di palazzo di città.

Ma poi la decisione di Peppino Forte di ‘sfidare’ Luciano Lapenna ha fatto saltare tutto; il sindaco si è dimesso e la scelta delle candidature è di nuovo punto e daccapo. Adesso è arrivata anche l’ufficialità di una decisione che era ormai chiara a tutti: le Primarie di domenica prossima saltano o, meglio, slittano.

La decisione è stata presa dal commissario del Pd di Vasto Camillo Di Giuseppe – nominato dopo che la querelle con il sindaco uscente ha portato Peppino Forte, che era anche segretario cittadino del partito, a dimettersi dal suo incarico – e dai vice commissari Camillo D’Alessandro e Giovanni Legnini.

Primarie per il momento ‘congelate’, e probabilmente rinviate a marzo, anche se tutto dipenderà da cosa succederà nel partito vastese, in primis dalla revoca, o meno, delle dimissioni da parte di Luciano Lapenna (decisione che deve arrivare entro il 10 marzo).

Al di là della motivazione politica – che comunque ha pesato – a far slittare le Primarie è stato un vizio procedurale che era stato sollevato già all’indomani della scelta dei candidati da parte dell’associazione “Vasto Viva”, componente interna al Pd che in quell’occasione, però, aveva preso le distanze dalla scelta del partito.

In particolare l’associazione contestava il fatto che per le Primarie di Vasto è stato imposto un tetto del 30% di firme necessarie, mentre a livello nazionale ne bastano il 15%, e aveva contestato le procedure per scegliere i candidati.

Ora i commissari del Pd hanno dato in parte ragione a “Vasto Viva” parlando di atti procedimentali non validi, non rispondenti alle norme statutarie e regolamentari. Ma mentre il Pd deve fare i conti con beghe interne, vizi procedurali e spaccature difficilmente sanabili, gli altri partiti stanno a guardare?

L’IDV VA PER LA SUA STRADA

L’Italia dei Valori era già uscita allo scoperto mesi fa, prospettando la candidatura di Patrizia De Caro, salvo poi non negare un’apertura agli altri partiti della coalizione.

Ma adesso ha ribadito la sua posizione: «Se il candidato del Pd sarà Luciano Lapenna, allora noi correremo da soli», ha puntualizzato Eliana Menna, consigliere provinciale del partito. Nel corso della riunione degli iscritti dell’altra sera, infatti, il partito ha ribadito la scelta di candidare un proprio nome, specie se dall’altra parte si punterà sul sindaco dimissionario.

I dipietristi, in particolare, non hanno apprezzato il ‘gioco’ delle candidature che il Pd ha portato avanti per giorni tra spaccature, prese di posizione opposte e ping pong delle responsabilità.

Come dire: se bisogna far parte di un gruppo disunito e poco ‘sereno’, meglio andare da soli.

I ‘GRILLINI’ HANNO SCELTO MICHELE CELENZA

Mentre i partiti sono alle prese con il toto-candidature, c’è chi ha già le idee chiare ed esce allo scoperto con liste e movimenti civici, o comunque con gruppi ‘indipendenti’. Dopo la candidatura di Ivo Menna con il movimento ambientalista “La Nuova terra” si delinea anche la proposta della lista Porta Nuova-Grillini, con candidato sindaco Michele Celenza.

Una lista nata dalla convergenza dell’associazione vastese “Porta Nuova”, di cui Celenza è presidente, con il Movimento 5 Stelle fondato a livello nazionale da Beppe Grillo e approdato a Vasto su iniziativa di un gruppo di giovani che dagli incontri virtuali sul social network Facebook sono passati alle riunioni ‘reali’ fino ad individuare in Celenza il loro rappresentante alle prossime elezioni.

SPUNTA ANCHE IL TERZO POLO

La politica nazionale si riflette su quella vastese e la posizione di Berlusconi, che vuole l’Udc fuori dalle Giunte del Pdl potrebbe avere ripercussioni anche sulle Amministrative della città adriatica.

In città, infatti, pare si stia costituendo un Nuovo Polo alternativo ai partiti del Pd e del Pdl.

Una prima riunione è stata già organizzata presso la sede dell’Udc che ha visto confrontarsi i Casiniani con gli esponenti di Fli (Fini) e Api (Rutelli). Presenti anche esponenti di Mpa e Liberaldemocratici.

Il tentativo a cui si sta lavorando è di individuare un percorso comune nel quale far convergere anche le due liste civiche che già si sono ‘affacciate’ nel panorama amministrativo: “Alleanza per Vasto” di Davide D'Alessandro e Nicola Del Prete e “Progetto per Vasto” di Massimo Desiati

E IL CENTRODESTRA SCEGLIE MARIO DELLA PORTA

La decisione è arrivata quasi inaspettata, perché ha spiazzato le voci sui ‘soliti’ nomi che circolavano in città quali possibili candidati del centrodestra. Il coordinamento cittadino del Pdl di Vasto ha infatti individuato all'unanimità in Mario Della Porta, presidente emerito della Corte d'Appello dell'Aquila e già presidente del Tribunale di Vasto, il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative.

«L'alto profilo della candidatura - si legge in un comunicato - rappresenta la persona ideale per dare nuovamente alla città una guida affidabile e di garanzia istituzionale. Il Popolo della Libertà di Vasto è altresì convinto che tale candidatura consentirà di raccogliere le istanze che provengono dalla società civile, auspicando sulla figura di Della Porta la convergenza di tutte le forze moderate presenti in città».

Sabato prossimo 26 febbraio, alle ore 11.30, presso il Cinema Corso, il candidato del Pdl sarà presentato ufficialmente.

Daniela Di Cecco 23/02/2011 10.55