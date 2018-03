I debiti della Provincia di Chieti finiscono nelle mani delle autorità di vigilanza

CHIETI. La situazione finanziaria della Provincia di Chieti finisce nelle mani delle autorità di vigilanza e di controllo sulle attività dell’ente.

Un’iniziativa del gruppo del Pd alla Provincia che, stanco del «linciaggio» sui debiti fuori bilancio che l’amministrazione Di Giuseppantonio continua a perpetrare, addossando alla precedente amministrazione di centrosinistra ogni colpa per la situazione in cui versano le casse provinciali, ha deciso di realizzare una memoria in cui raccontare la «vera natura dei debiti». L’iniziativa del Pd arriva «dopo 20 mesi di continuo linciaggio sui debiti fuori bilancio – tuonano i consiglieri - argomento usato impropriamente per giustificare l’immobilismo e la incapacità della coalizione di centrodestra che guida la Provincia di Chieti». Nella memoria i consiglieri del Pd dimostrerebbero che l’ex presidente Tommaso Coletti ha consegnato al suo successore Enrico Di Giuseppantonio un ente sano e con una cassa attiva.

Da questo lavoro, infatti, si evincerebbe che l’amministrazione precedente, ogni anno ad agosto, chiedeva ai dirigenti la sussistenza o meno di debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi degli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 267 del 2000.

L’ultima ricognizione è stata fatta ad agosto 2008 e a settembre 2008; in quell’occasione il Consiglio provinciale (delibera n. 79 del 30.09.2008), ha riconosciuto 393.986 euro di debiti fuori bilancio coperti con l’avanzo di amministrazione dell’anno 2007.

«Pertanto a questa data, al netto di sentenze per controversie in corso – puntualizza il gruppo del Pd - non ci dovrebbero essere altri debiti relativi agli anni precedenti.

Stesso discorso per l’anno successivo: il Consiglio provinciale, (delibera n.17 del 9 aprile 2009), ha approvato il consuntivo 2008 che ha dato una cassa al 31 dicembre 2008 con una disponibilità di 6.048.401 euro ed un avanzo di amministrazione di 1.916.446 euro.

«ANCHE LA CORTE DEI CONTI HA CERTIFICATO L'EQUILIBRIO DI BILANCIO»

Il gruppo del Pd sostiene che anche il certificato allegato al consuntivo 2008 ha sottolineato lo stato di salute dell’ente e che la Corte dei Conti, con delibera del 19 novembre 2008, ha attestato la corretta gestione dell’amministrazione provinciale di Chieti relativamente agli equilibri di bilancio e al rispetto del patto di stabilità.

I problemi, secondo il gruppo del Pd, sarebbero sorti con l’amministrazione Di Giuseppantonio.

«A settembre 2009 – sottolinea il Partito Democratico nella memoria - con la nuova guida, vengono fuori debiti vecchissimi, alcuni veri, altri falsi, altri senza caratteristiche per essere riconosciuti ed altri creati artificialmente con artifici contabili».

Con delibera del Consiglio provinciale n.56 del 30.09.2009 sono stati ricogniti probabili debiti per circa otto milioni di euro. Di questi, nel corso dell’anno 2009 e fino ad oggi, sarebbero stati riconosciuti debiti per 4.496.000 euro, mentre sarebbero stati accantonati altri 3.204.000 euro per debiti fasulli mai riconosciuti.

Anche i debiti riconosciuti per 4.496.000 euro, sostengono però i consiglieri del Pd, non sarebbero tali perché bisognerebbe stornare 500.000 euro non dovuti (Ici per una scuola e per la struttura del Mario Negri sud, strutture esenti dall’imposta), mentre un altro milione sarebbe frutto di artifici contabili fatti con la delibera n. 57 del 30.09.2009, con la quale sarebbe stato riconosciuto un debito alla Ops addirittura già pagato nei primi mesi del 2009.

Secondo il Pd, dunque, il debito vero - in parte dovuto a sentenze notificate all’ente nel 2009 e relative a controversie sorte prima del 2004, in parte relativo ad interventi di somma urgenza per calamità atmosferiche dell’aprile 2009 ed in parte relativo a debiti sommersi risalenti agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, eccetera – sarebbe di circa due milioni e mezzo di euro e sarebbe stato riconosciuto in parte con la delibera n.56 del 30.09.2009 ed in parte con le delibere n. 78-104 del 23.12.2009.

«DEBITI COPERTI»

Comunque, legittimi o meno, i debiti sarebbero stati coperti con l’avanzo di amministrazione del 2008 che ammontava a 1.916.446 euro e con la previsione di vendita del patrimonio dell’ente non utilizzato per fini istituzionali.

Anche gli altri ipotetici debiti elencati e non riconosciuti a tutt’oggi, ammontanti ad altri 3.204.000 euro, secondo la memoria realizzata dal Pd sarebbero stati coperti con un accantonamento ed un impegno di risorse senza copertura finanziaria creando così un disavanzo consistente sul consuntivo 2009 di circa 5.200.000.

«Il grave di tutto questo – polemizza il gruppo provinciale del Pd - è che l’accantonamento fatto per debiti non riconosciuti ha creato un disavanzo di 5.200.000 euro sul consuntivo 2009 al posto di un disavanzo reale di circa due milioni, alterando così i parametri della deficitarietà delleEnte. In sintesi nel 2011 la Provincia di Chieti è “strutturalmente deficitaria” solo perché la maggioranza si è ostinata a voler cavalcare una procedura illegittima e non prevista da nessuna norma».

«Vogliamo che le autorità competenti – sottolineano i consiglieri di opposizione - ripristino la verità e la legittimità dell’azione amministrativa della Provincia di Chieti e che gli stessi amministratori e gli stessi partiti della maggioranza prendino atto dell’errore che hanno commesso al momento dell’insediamento».

CENTRODESTRA: «E' UNO SCHERZO DI CARNEVALE?»

«L’Ente sano che ci avrebbe consegnato sta solo nella fantasia DI Tommaso Coletti, abbastanza volubile, peraltro, visto che lo stesso Coletti non sapendo più dove parare, attribuisce la responsabilità dei debiti anche allo Stato», replicano L’assessore al Bilancio Alessio Monaco e i Capigruppo di Maggioranza Paolo Sisti, Luigi D’Alonzo, Giovanni Di Rito, Mario Di Paolo, Arturo Scopino, Angelo Argentieri.

Per la maggioranza, insomma la «fantasia» e la «mistificazione» dell'ex presidente «non hanno limiti».

«Dice di aver lasciato sei milioni in cassa», ribattono dal centrodestra, «ma non specifica che erano somme vincolate e destinate agli investimenti, non alla liquidità per la spesa corrente. Non dice, invece, che nel bilancio di previsione 2009, predisposto ed approvato dalla sua amministrazione, mancavano ben 11 milioni di euro per poter raggiungere gli obiettivi. L’andamento dei debiti fuori bilancio è lineare al punto da rendere ancora più patetica la difesa di Coletti: 1,6 milioni accertati a settembre 2009, ai quali si aggiungono via via 1,5 milioni di Irap, 456 mila euro per il Consorzio Asi Valpescara e 33.495 per il Codemm. Nonostante tale, disastrosa situazione questa Amministrazione riesce a chiudere il consuntivo 2009 con un passivo di 5,2 milioni di euro».

E continua la battaglia di cifre: «nel 2010», continua il centrodestra, «vengono fuori altri debiti fuori bilancio per 4,5 milioni e si scoprono, fra l’altro, una spesa già contratta dall’amministrazione Coletti, e non prevista, per un milione e 531 mila euro, un’ entrata derivante allo Stato maggiorata per un milione e 928 mila euro e si arriva al punto, tirando le somme, che le spese non previste nel bilancio 2009 arrivano a quota 13 milioni di euro. Ma per Coletti, ci sono debiti come l’Irap o la quota del Consorzio Asi, che non dovrebbero essere pagati perché, sempre secondo lui, la Pubblica Amministrazione non è tenuta a pagare le tasse come accade per tutti gli altri cittadini o a pagare le quote per cui è contrattualmente obbligata. Gli unici artifizi che vengono a galla, ogni giorno che passa, sono quelli che hanno consentito a Coletti di tenere nascosta la gran quantità di debiti che la sua amministrazione ha prodotto fino a ridurre la Provincia sull’orlo del fallimento. Per quanto ci riguarda ci siano attenuti rigorosamente al rispetto degli articoli 143 e 193 del testo Unico degli enti locali. Ma se, come lui afferma, questa amministrazione ha cavalcato procedure illegittime, vorrà dire che ha indirizzato male la sua memoria».

